La UBPD hizo la primera entrega digna de una persona trans en Colombia: se realizó en Caldas

Villamaría

Tres equipos técnicos de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) se encargaron de hacer la primera entrega digna de una persona trans en Colombia. El hecho se registró en el municipio de Villamaría, Caldas reivindicando el enfoque de género.

“Esta investigación humanitaria y extrajudicial la hicimos tres equipos identificando que esta persona desapareció en Medellín y fue inhumado en Bogotá, entonces tuvimos que hacer un ejercicio para cruzar información y determinar las condiciones de la desaparición y la entrega del cuerpo. Así, se reivindica el enfoque de género y es un resultado importante por ser la primera entrega de una persona trans en Colombia. En este caso hablamos de Brian Ernesto Mora, quien fue desaparecido, en promedio hace 29 años. Nos articulamos con medicina legal para contarles a los familiares que hemos encontrado a un ser querido desaparecido”, explica Amaranta Salazar, coordinadora regional noroccidente de la UBPD.

Entre tanto, el Magdalena Caldense es donde más casos se reportan de personas dadas por desaparecidas, sin embargo, las subregiones del Centro – Sur y Alto Occidente también se presentan casos, exactamente en Riosucio. Andrés Felipe Marín, coordinador de la unidad de búsqueda, relata el caso de la entrega digna de Jhon Geimar Rendón, hallado en Pensilvania el año pasado.

“Actualmente, 3.190 personas están desaparecidas en Caldas, de esa cifra, el 67,2 % se centra en el oriente del departamento, es la subregión más impactada, principalmente, en La Dorada y Samaná. En el occidente tenemos a Riosucio y en el Centro – Sur, a Manizales. Nuestras investigaciones se basan en búsquedas humanitarias extrajudiciales y eso implica hablar con personas que participaron, directa o indirectamente, en las hostilidades. En este caso, hablamos con el batallón Ayacucho, quienes aportaron información de esta persona, la cual se desmovilizó, lo agravan unas cuñas radiales del proceso y eso se escuchó en el corregimiento de Florencia y, finalmente, el hombre termina desaparecida”.

Agrega que dentro de la investigación humanitaria se cruzaron fuentes de información y relatos de aportantes de información dando con el paradero en el cementerio en Pensilvania. “Los procesos de identificación son lentos porque al crear entidades del sistema para la paz implica hacer otra entidad del Estado que era medicina legal, no solo se abordan cuerpos del conflicto armado, sino cualquier hecho violento y eso ha implicado que la unidad cree los Centros de abordaje integral que consisten en unos laboratorios propios que se encargan de la identificación y así tenemos la orientación de identidad, en síntesis, son cuerpos que decimos a qué nombre corresponde”.

En este trimestre, la UBPD abordará los cementerios de Manzanares y La Dorada, al oriente de Caldas; en Samaná, entregarán tres cuerpos, igualmente, llegarán a los municipios de Argelia y Nariño, en Antioquia.