Evento Toros y Ciudad en Manizales se aplazó por espera de fallo del Consejo de Estado. Fotos: archivo/ Consejo de Estado.

Manizales

Bajo el marco de la ley No Más Olé, el objetivo principal del decreto es regular las condiciones de la tauromaquia en el país y en el caso exacto de la capital del departamento de Caldas, el evento Toros y Ciudad que estaba previsto realizarse el puente festivo de octubre, se aplaza esperando a que se conozca una respuesta del Consejo de Estado.

“El decreto 703 de 2026 emanado por el gobierno anterior prohíbe el uso de elementos cortopunzantes como pica, banderillas y espada, no ha sido fallado aún por el Consejo de Estado, ni respuesta dada por los ministerios a los cuestionamientos realizados. Por ende, atenúa el aplazamiento. Dicho evento se ha realizado, históricamente, entre octubre y noviembre, esperamos el fallo para reprogramar la actividad o tomar una decisión final”, indica Juan Carlos Gómez Muñoz, director ejecutivo de Cormanizales.

No obstante, el Director Ejecutivo, aclara que la temporada taurina en 2027 se desarrollará con el anuncio de los carteles próximamente.

“La temporada taurina de enero de 2027, como lo hemos manifestado, marcha hacia adelante, está todo programado, así como los contratos con las ganaderías, toreros y en los próximos días anunciaremos los carteles y combinaciones de toreros con ganaderías. De momento, la ley antitaurina está en firme tanto por el senado como por la Corte Constitucional.

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Además, señala que buscarán alternativas que les permita continuar con sus actividades. “Con ello, habría una prohibición de la actividad taurina, los gallos, el coleo, las corralejas a partir del año entrante y, obviamente, somos respetuosos de la norma y la acatamos, pero continuaremos con la búsqueda de una nueva ley que lleve a una orden constitucional y de protección de la tauromaquia con el fin de que la tradición siga a cabo en la ciudad y en otros sitios del país, así como con actividades culturales con animales”.

Dependiendo de la decisión del tribunal supremo, Toros y Ciudad se reprogramaría para noviembre de este año.