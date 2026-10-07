El Parque Los Nevados se pinta de blanco gracias a una gran nevada desde el inicio de la semana

Caldas

Desde lunes 5 de octubre el Parque Nacional Natural Los Nevados ha llamado la atención de propios y visitantes, pero especialmente, a los usuarios de las redes sociales quienes han visto la magnitud de las nevadas que han caído en la zona provocando todo tipo de emociones, según describe Breyler Sanabria, habitante de Murillo (Tolima) y administrador de una agencia turística.

Por estos días, el Nevado del Ruiz se ha visto teñido de blanco, convirtiéndose en el paisaje ideal para los habitantes del Centro – Sur de Caldas y norte del Tolima y esto es por las precipitaciones sólidas en inmediaciones al complejo volcánico y sobre la carretera Manizales – Murillo.

De acuerdo con Parques Nacionales Naturales de Colombia, en las áreas altas de la montaña se presentó nieve, mientras que en otros sectores cayó granizo, en medio de lluvias constantes, bajas temperaturas y tormentas eléctricas.

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“Es un sentimiento de alegría porque con las afectaciones del fenómeno de ‘El niño’, somos privilegiados contar con estas nevadas, para nosotros es bastante complaciente que este tipo de situaciones se den y así el parque mantiene su regulación con el ciclo vital del agua, no solo para nosotros, sino para todo el país. Cuando se dan esta clase de nevadas ayuda a que el agua surta las partes bajas y lleguen a los ríos Azufrado, Gualí y Molinos. Para los visitantes que ven esto por primera vez es un choque de emociones, los llena de sensaciones extrañas porque no es común para ellos”, describe Sanabria.

Desde la entidad explican que la nieve se presenta, ocasionalmente, varias veces al año y puede derretirse, rápidamente, con la luz del sol. “Por eso, su presencia no está garantizada para quienes visiten el parque en los próximos días”, indica la publicación en X.