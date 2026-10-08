“Nos agradecía que cantáramos con él”: Jaime Valencia, del dueto Ana y Jaime, recordó a Piero
Jaime Valencia, del dueto Ana y Jaime, contó cómo conoció al artista y la buena relación que mantuvieron.
Jaime Valencia, del dueto Ana y Jaime, recordó a Piero
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Jaime Valencia, del dueto Ana y Jaime, conversó con Julio Sánchez Cristo en 6AM W de Caracol Radio y recordó la buena relación que tuvo con el cantautor italiano Piero.
Jaime Valencia reveló que su primer encuentro con Piero no fue muy agradable porque, antes de las dos giras que hicieron, fueron invitados a la posesión de Rafael Correa en Quinto, donde apareció el cantautor italiano para abrazar el mandatario y ellos quedaron relegados.
“El presidente subió al escenario a saludarnos, abrazarnos y agradecernos que hubiéramos estado ahí en plena presentación, y, en ese momento, él nos estaba abrazando, Piero salió y empezó a abrazar al presidente y nosotros quedamos como relegados, para nosotros pues fue más bien que como muy sorprendente, pero a la vez después cuando uno reacciona y se veía, ‘Pierito’ fue como atrevido, no lo conocíamos y no nos habíamos saludado todavía”, señaló.
Pese a esto, con el paso de los años y las giras, la situación cambió y empezó haber una cercanía que se convirtió en amistad y se mantuvo hasta el fallecimiento de Piero.
“Con Piero hicimos una amistad súper lindas, almorzábamos juntos, comíamos juntos, le encantaba que echara chistes y yo llegué a apreciar demasiado a él. Todo fue muy lindo y él nos agradecía que cantáramos con él, que se sentía muy cómodo cantando con nosotros, que era muy lindo y la verdad fue una experiencia maravillosa cantar con él”, aseguró.
Jaime manifestó sentirse muy afortunado y agradecido con la vida con la oportunidad de haber conocido a Piero y compartir escenarios en el mundo con él.
Por último, Jaime Valencia dio a conocer que se sintió muy afectado cuando conoció la noticia de la partida de Piero. “Para mi fue una tristeza enorme y llore mi buen tiempo por él porque yo llegué a apreciarlo mucho”, contó.
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Cristian Contreras
Comunicador social y periodista de la Universidad Sergio Arboleda con más de 4 años de experiencia en...