Lucas González, molesto tras el empate de Nacional: “Los partidos se ganan haciendo goles”

“Tolima es uno de los tres equipos que mejor defiende”: Lucas González tras el empate a cero // Tomado de DIMAYOR

Atlético Nacional empató 0-0 frente al Deportes Tolima, en un partido en el que no consiguió transformar sus oportunidades en goles. Después del encuentro, el técnico Lucas González expresó su inconformidad con el resultado y señaló que, aunque su equipo generó ocasiones, le faltó contundencia para quedarse con los tres puntos.

“Estoy molesto porque los partidos se ganan haciendo goles y hoy no pudimos”, manifestó el entrenador durante la rueda de prensa. También reconoció el mérito del conjunto tolimense, al que calificó como uno de los equipos que mejor defienden en el fútbol colombiano.

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González aseguró que el arquero del Tolima, Neto Volpi, tuvo una actuación determinante para mantener su arco en cero. Según el técnico, sus intervenciones fueron decisivas para evitar la derrota del equipo visitante.

El entrenador también destacó la organización defensiva del rival y anticipó que el trabajo de su nuevo cuerpo técnico, a cargo de Luis Fernando Suárez, puede convertirlo en un adversario todavía más complicado.

Las bajas condicionan el ataque verdolaga

Uno de los principales inconvenientes de Nacional pasa por las ausencias en su frente ofensivo. González lamentó que el ‘Chicho’ Arango no pueda volver a jugar durante el resto del torneo y manifestó su esperanza de contar con Alfredo Morelos para el próximo compromiso.

A esas bajas se suman las de Marlos Moreno y Andrés Sarmiento, futbolistas que, según el entrenador, han sido importantes para generar diferencias en ataque y puso como ejemplo el partido ante el Junior de Barranquilla. Ante ese panorama, aseguró que su responsabilidad es encontrar alternativas dentro de la plantilla.

Confianza en las divisiones menores

El técnico también defendió el papel de las categorías formativas del club y afirmó que Nacional cuenta con una cantera de gran nivel. González explicó que los jóvenes tienen oportunidades, pero deben ganarse un lugar compitiendo con futbolistas de mayor experiencia.

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Finalmente, recordó con emoción su anterior etapa en el Deportes Tolima, equipo con el que alcanzó una final y vivió momentos importantes. Sin embargo, explicó que aceptar la propuesta de Nacional fue una decisión ligada al proyecto deportivo y al objetivo de competir en la Copa Libertadores, “en el momento en que nacional decide construir un proyecto para la Copa Libertadores y me elige a mí como entrenador es dificil decirles que no”.