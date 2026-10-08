Jhon Durán sufrió impresionante caída en su valor de mercado; Kevin Viveros, el de mayor ascenso

Luego de ocho meses del 2026, Transfermarkt dio a conocer un escalafón con los jugadores colombianos más valrizados en lo que va del año y también con los que perdieron valor en su cotización. Las listas las lideran Kevin Viveros, como el que mayor cotización alcanzó, y Jhon Durán, el que perdió más valor.

Los 10 jugadores más valorizados

Kevin Viveros ha tenido un gran rendimiento en Athletico Paranaense de Brasil, club en el que es el máximo goleador del Brasileirao y sus presentaciones lo llevaron a ser tenido en cuenta para la Selección Colombia. El ex Atletico Nacional pasó de 3.5 millones a finales de 2025 a 20 millones actualmente, teniendo un incremento de 16.5 millones de euros.

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El segundo de mayor incremento fue Gustavo Puerta, quien está cotizado actualmente en 18 millones, por lo ascendió desde los 3.5 millones a finales de 2025, para un incremento de 14.5 millones de euros.

El podio lo cierra Carlos Gómez, del Vasco da Gama, que tuvo un ascenso de 10 millones de euros. Terminó 2025 con 5 millones de euros en su cotización y actualmente es de 15 millones, pus ha tenido gran rendimiento en Brasil.

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Los 10 que han perdido más valor

El caso de Jhon Durán ha sido muy particular, pues en 2024 pasó de tener un valor de mercado de 40 millones y actualmente su cotización es de 15 millones, perdiendo 25 millones de euros. Solo en 2026 cayó 17 millones en su precio de mercado.

El segundo que más valor perdió durante 2026 fue Daniel Muñoz, quien pasó del Crystal Palace al Nottingham Forest. Su valor al terminar 2025 estaba en 27 millones de euros y actualmente se encuentra en 22, teniendo un descenso de 5 millones.

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El tercer lugar es para Cristian ‘Chicho’ Arango, que perdió 4.2 millones de euros en su cotización. Actualmente está valorado en 1.8 millones de euros.

Jhon Lucumí (-3 millones), Davinson Sánchez (-2 millones), Juan David Cabal (-2 millones), Jefferson Lerma (-2 millones), Wilmar Barrios (-2 millones), Kevin Castaño (-2 millones) y Óscar Estupiñán (-1.3 millones) son los otros que más han perdido valor durante el año.