Alberto Gamero y su queja del arbitraje: “Hoy sí me voy preocupado”

Millonarios dejó escapar un triunfo clave en su visita a Fortaleza. El equipo Embajador abrió el marcador al minuto 88 a través de Rodrigo Ureña; sin embargo, a los 90+1 minutos recibió el empate, con una anotación de Ítalo Montaño.

En el gol azul se produjo una acción polémica, puesto que en medio de la celebración el árbitro Bismarks Santiago expulsó a un jugador visitante, mostrándole una cartulina roja directa a Francisco Chaverra, quien había tenido un altercado con Yesid Díaz y, tras considerar que lo agredió al tocarle la cabeza, le enseñó la cartulina roja directa.

Sobre esta acción, el técnico Alberto Gamero expresó su molestia y preocupación con el arbitraje, teniendo en cuenta que Millonarios también venía de verse perjudicado en su partido de Copa Colombia ante el Barranquilla, donde fue eliminado en octavos de final por el colero de la tabla del descenso.

“Con lo que vi, me preocupé. He visto la acción de Chaverra, lo llamé a preguntarle si eso que estaba viendo fue lo que pasó, ellos eran compañeros aquí en La Equidad, por eso él lo tocó, no le pegó. Lo raro que se me hace es el VAR no lo llama”, protestó Gamero.

Y recordó: “En el penalti de Barranquilla no quise hablar porque quedamos eliminados, van a decir, ‘Gamero está buscando excusas’, pero ustedes lo vieron, es increíble que a Millonarios, el equipo más grande del fútbol colombiano, no le pongan un VAR para un partido de esos. No me gusta hablar, seguramente voy a salir sancionado, pero hoy, con lo que ví, hoy me preocupé”.

“No quería hablar de lo de Barranquilla, hubo un penalti para nosotros en el segundo tiempo, una mano, quizás más clara que la de (Sebastián) Del Castillo, y no la pitaron. Hoy sí me preocupo”, añadió al respecto.

Finalmente, concluyó: “Ahora que venía hablando con Rodrigo (Ureña) me venía preguntando ‘¿Hablamos de eso o no?’, y uno, porque los árbitros siguen pitando y nosotros salimos expulsados. Seguramente eso lo van a revisar, yo no vi de dónde podían sacarle una tarjeta roja a Chaverra, y no entiendo el por qué el VAR no revisó, porque fue roja directa”.

Preocupación por el funcionamiento del equipo

Entretanto, Alberto Gamero también se mostró preocupado por el funcionamiento ofensivo y defensivo de su equipo. “Yo diría no solamente la definición, sino también la parte defensiva. Un partido duro, por momentos de ida y vuelta, y conseguimos el gol casi que al final del partido y se puede decir que en una desconcentración nos empatan el partido”.

“Son detalles que marcan mucho, porque aparte de eso hacemos el gol y, pienso yo, que nos expulsan un jugador injustamente. Tras de eso cometemos el error de, primero, dejar cabecear en las 18 para una segunda jugada y, segundo, dejar centrar. No fuimos capaces de sostener el 1-0 y desafortunadamente nos empatan el partido en el último minuto”, agregó sobre el balance del juego.

Mientras que de la falta de generación de juego ofensivo, especialmente en la etapa complementaria, mencionó: “Lo que le pasa al equipo yo me preocupo y la preocupación mía la llevamos a ver videos y a seguir mejorando. Indudablemente que en el segundo tiempo tuvimos menos llegadas, teníamos en el frente de ataque 11 goles, 4 de Castro, 4 de Estupiñán y 3 de Chaverra, uno se ilusiona y uno cree que pueden haber opciones de gol, pero no las tuvimos claras”.

“Ya después cuando entró Silva y cuando entró Ruiz tuvimos un par de llegadas más claras que las anteriores, pero nosotros vamos a seguir trabajando. Hoy empatamos un partido que queríamos ganar y no pudimos, pero esto es de trabajo. Tenemos un equipo para competirle a cualquier y mejorando lo qu se está viendo, seguramente que vamos a superar esta primera fase y entrar a los cuadrangulares mucho más fuerte”, puntualizó.