Hospital General San Isidro en Manizales recibirá pago de Nueva EPS por $ 4.000 millones

Manizales

En días pasados, el Secretario de Salud de Manizales, la Gerente del Hospital General San Isidro y representantes del Ministerio de Salud, acordaron el pago de $ 4.000 millones al centro hospitalario para atender a los afiliados de Nueva EPS y saldar salarios pendientes, pero esperan que el giro sea pronto, según explica el jefe de la cartera municipal, David Eduardo Gómez.

“Presentamos unos proyectos para recibir unos recursos de fortalecimiento de parte del ministerio. El objetivo es que nos adelanten la posibilidad de entrega de estos recursos, los cuales son importantes para estabilizar el sistema y porque el hospital está en una situación financiera difícil. Estamos en gestiones con la Nueva EPS para que esos dineros sean entregados lo más pronto posible”.

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Gómez, añadió que después del anuncio del Ministerio de Salud sobre la compra de cartera de las eps, es optimista en recibir los dineros para estar al día con el talento humano y las empresas que brindan insumos médicos. “En un encuentro con los secretarios de Salud, nos explicaban desde el ministerio que encontraron una cartera demasiado alta y no contaban con los recursos en caja, entonces están haciendo todos los procesos y procedimientos de hacienda pública con la finalidad de conseguir esa plata y hacer la respectiva compra”, señaló.

Por el momento, no hay fecha exacta del giro de, aproximadamente, $ 4.000 millones, se espera que se efectúe durante octubre. En Manizales, hay aproximadamente 50.000 afiliados de Nueva EPS.