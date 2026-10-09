Ejército desmontó pancartas de las disidencias instaladas en el norte del Cauca

El material de propaganda fue destruido por las tropas. Crédito: Ejército Nacional.

Miranda - Cauca

En un procedimiento militar en Miranda, Cauca, se desmontó una pancarta de las disidencias de las Farc y se destruyeron volantes alusivos a una emisora clandestina.

La Tercera División del Ejército Nacional manifestó que el operativo se desarrolló en inmediaciones de la urbanización Suerte 40. Allí tropas del Batallón de Montaña Número Ocho retiraron y destruyeron un cartel que hacía alusión a la estructura Dagoberto Ramos.

“Durante la intervención fueron encontrados volantes que promocionaban ‘La Voz de la Resistencia’, una estación de radio ilegal que sería utilizada por estructuras armadas como mecanismo de propaganda, adoctrinamiento y captación. A través de una línea telefónica y emisiones al aire, estos grupos recurrirían a engaños y falsas promesas de beneficios económicos para atraer y reclutar ilícitamente a menores de edad, vulnerando sus derechos y afectando su entorno familiar”, dijo el Ejército.

Antes de retirar el material, las tropas inspeccionaron la zona para descartar amenazas y riesgos que pudieran afectar a la población y al personal uniformado, ante información sobre posibles explosivos en el área.

El comandante del Batallón de Montaña Número Ocho, teniente coronel Everth Montaño, puntualizó que en lo corrido del 2026 han sido destruidas más de 200 pancartas alusivas a las disidencias de las Farc en los municipios del norte del Cauca.