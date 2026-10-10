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10 oct 2026 Actualizado 01:54

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Popayán

Atentado contra unidades de Policía y Ejército en vía Panamericana en el Cauca deja varios heridos

El hecho se registró en la vía Panamericana, entre Popayán y Timbío, sector de Mi Bohío.

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Close up view. / Radka Danailova

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