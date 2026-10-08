Ejército reforzará operaciones en el nororiente del Cauca tras ataques en Miranda

Por instrucción del Gobierno Nacional, el Ejército reforzará el pie de fuerza en el nororiente del Cauca, especialmente en el municipio de Miranda. La orden fue dirigida al comandante del Ejército Nacional y al comandante de la Tercera División, con el propósito de fortalecer la presencia de la Fuerza Pública y evitar que las comunidades queden expuestas a acciones violentas e intimidaciones.

La decisión se conoce después del ataque contra la base militar en Miranda, donde una volqueta acondicionada con explosivos fue utilizada para lanzar artefactos contra las instalaciones militares, en un hecho que generó preocupación entre los habitantes del municipio.

Frente a esta situación, el Gobierno aseguró que mantendrá una respuesta firme y sostenida para proteger a la población civil y recuperar el control territorial. También señaló que las operaciones se desarrollarán bajo los principios de la Constitución, la ley y el Derecho Internacional Humanitario.

El refuerzo militar se suma a las medidas adoptadas para responder a la situación de orden público en el Cauca, donde los ataques con explosivos y otras acciones armadas mantienen en alerta a las autoridades y a las comunidades.

Entre tanto, el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, reiteró la necesidad de presencia militar permanente sobre la vía Panamericana para menguar el actuar de estos grupos al margen de la ley.