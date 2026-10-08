Desde una volqueta atacaron con explosivos a la Fuerza Pública en el norte del Cauca

Los explosivos se lanzaron desde una volqueta acondicionada con rampas. Crédito: Suministrada.

Miranda - Cauca

Se registró un nuevo ataque contra la Fuerza Pública en el norte del Cauca. Hasta el momento no se reportan afectaciones para la población civil ni para los uniformados.

Los hechos tuvieron lugar en el barrio El Porvenir, en jurisdicción del municipio de Miranda. La comunidad informó que se escucharon, por lo menos, cuatro fuertes detonaciones, que generaron temor y zozobra.

Walter Zúñiga, alcalde local, manifestó que la volqueta con explosivos puso riesgo a los barrios cercanos, incluidos El Ruiz, La Cristiana, El Porvenir, Pilar del Río y La Colombiana, además del Campus Universitario y la Institución Educativa Leopoldo Pizarro.

Zúñiga reportó que no se tienen lesionados hasta el momento y que las autoridades trabajan para retomar el control y la tranquilidad en la localidad.

“Rechazo estos actos violentos en nuestro territorio que solo dejan pánico, temor y zozobra. Dañan las relaciones comerciales y el turismo en nuestro municipio”, aseveró.

Con las primeras luces del día, la población descubrió un vehículo tipo volqueta acondicionado con rampas desde las que se lanzaron los artefactos.

El mandatario resaltó que ya se iniciaron las verificaciones en las zonas de influencia del ataque para determinar el grado de las afectaciones en infraestructura que se habrían registrado en medio del suceso.

El alcalde puntualizó que el hecho violento se presenta a pesar de los esfuerzos de las tropas del Ejército y de la Policía Nacional, que han logrado disminuir este tipo de eventos en la localidad.

En Miranda, Cauca, hay presencia de las disidencias de las Farc y facciones del ELN.

Este incidente se suma al ataque con explosivo a una patrulla motorizada en Popayán, que dejó a un suboficial y a un patrullero heridos hace menos de 24 horas.