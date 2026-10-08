Unicauca abre el primer pregrado virtual de IA del suroccidente colombiano ¿Quiénes pueden acceder?

La Universidad del Cauca hace historia en la educación superior de la región con la apertura de Ingeniería en Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos, el primer programa de este tipo en modalidad 100 % virtual ofrecido por una universidad pública del suroccidente colombiano.

La carrera busca llevar formación en inteligencia artificial y ciencia de datos a jóvenes que, por razones económicas, geográficas o de conectividad con los centros urbanos, han tenido mayores dificultades para acceder a la educación superior presencial. La Universidad asegura que el programa fue diseñado con una fuerte apuesta territorial para llegar a zonas apartadas del Cauca.

El programa tendrá ocho semestres y 136 créditos académicos. Para esta primera convocatoria fueron habilitados 240 cupos, con un esquema de admisión que incorpora criterios de enfoque diferencial territorial. La Universidad informó que las inscripciones estarán abiertas hasta el 18 de octubre de 2026.

Alejandro Toledo, decano de la Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones, explicó que el programa estará respaldado por docentes con amplia experiencia en inteligencia artificial y ciencia de datos, así como por la trayectoria de una facultad que acumula 66 años de trabajo en el desarrollo tecnológico.

La apuesta tiene un componente territorial. Toledo explicó que inicialmente las inscripciones estarán dirigidas al Cauca y que la universidad busca establecer 5 cupos por municipio, con el propósito de acercar esta formación a los diferentes territorios y evitar que los estudiantes tengan que desplazarse hasta Popayán para convertirse en profesionales.

Pero para la Universidad del Cauca, el proyecto también tiene una dimensión social. El decano señaló que se busca que la educación sea una herramienta para transformar las condiciones de un departamento que ha sido afectado durante años por la violencia.

“Un Cauca que ha sido bastante golpeado por la violencia ahora realmente queremos que esto impacte desde el punto de vista educativo y desde el punto de vista de desarrollo profesional”, afirmó Toledo.

Con esta iniciativa, Unicauca busca que la distancia geográfica y las dificultades económicas no sean una barrera para acceder a una formación profesional en una de las áreas tecnológicas con mayor crecimiento a nivel mundial.