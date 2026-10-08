ETHOC 2026 reunió al sector turístico y hotelero del oriente colombiano en Cúcuta
El cuarto Encuentro Turístico y Hotelero del Oriente Colombiano contó con una agenda académica y empresarial enfocada en sostenibilidad, servicio, planificación e innovación.
Cúcuta
El hotel Casino Internacional de la ciudad de Cúcuta fue el epicentro para ETHOC 2026, el Encuentro Turístico y Hotelero del Oriente Colombiano. Un espacio que reunió a empresarios, representantes del sector turístico y demás participantes provenientes de diferentes municipios de la región.
“Ha sido muy positivo, hemos tenido participación de varios empresarios, ha venido bastante gente de los municipios, incluso de Santander, y hemos desarrollado una agenda académica en torno a cómo cuidar el medio ambiente, de cómo seguir fortaleciéndonos en el sector turístico”, dijo a Caracol Radio, Sandra Mendoza, directora de Cotelco en Norte de Santander.
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El sector hotelero le apuesta a su reactivación
Y es que de acuerdo con Mendoza, durante los últimos meses del 2026 el sector hotelero de Norte de Santander no ha tenido resultados positivos y con este tipo de eventos académicos buscan impulsar a la región como destino turístico.
“En términos de ocupación como tal, las cifras no son muy positivas, pero seguimos creyendo y seguimos haciendo la tarea para que la ocupación hotelera mejore, para que los turistas lleguen más a la ciudad, y hacemos también una invitación a todas las personas, a la comunidad en general y a todos los sectores para que hagamos cosas positivas y que la imagen de nuestra ciudad de alguna manera mejore”.
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Con su cuarta edición, ETHOC 2026 se consolida como un espacio de encuentro para empresarios, operadores y actores del turismo del oriente colombiano, con una programación que combinó formación, intercambio de experiencias y oportunidades de conexión empresarial.
Jenny Márquez
Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...