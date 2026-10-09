Campesinos de Silos venden sus productos en la autopista internacional

Norte de Santander

Campesinos de Santo Domingo de Silos han optado por vender directamente sus productos a escasos metros del peaje, sobre la Autopista Internacional, ante las dificultades para comercializar sus cosechas y el impacto del fenómeno de El Niño en sus cultivos.

Son más de 15 los agricultores que permanecen en este punto de la vía desde las 7:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde, ofreciendo productos como papa criolla, zanahoria, manzana, durazno y papa negra.

Orlando Portilla, campesino del corregimiento de Bábega, explicó que decidieron trasladarse hasta las calles debido a las dificultades que enfrentan para llevar sus cosechas a Cenabastos y a los altos costos de comercialización, que, según señaló, no siempre favorecen al agricultor.

A estas dificultades se suma el impacto del fenómeno de El Niño en la producción agrícola, debido a que la falta de agua ha afectado decenas de cultivos y ha generado importantes pérdidas para los productores de la región.

“En la sequía se afectan bastante los cultivos porque el agua disminuye, así que estamos orando a Dios para que mande la lluvia y podamos seguir con normalidad en nuestro trabajo, aumentando la productividad de nuestras tierras”, manifestó el campesino.

Pese al desolador panorama económico que enfrentan sus familias, Portilla destacó en los micrófonos de Caracol Radio el respaldo de los transeúntes que se detienen en la vía para comprar sus productos, pues, según señaló, “la gente de Cúcuta tiene una inmensa gratitud con el campesinado, con el agricultor, y nos ayudan mucho, en esta clase de situaciones todos nos colaboran y son muy educados”.

De esta manera, mientras esperan mejores condiciones en los precios y el regreso de las lluvias, los campesinos de Silos y de otros municipios rurales continúan buscando estrategias para llevar sus cosechas directamente a los consumidores.