Más de 250 familias denunciaron falta de alumbrado público en La Carolina Campestre, en Cúcuta

Más de 250 familias denuncian falta de alumbrado público en La Carolina, en Cúcuta. Foto: Marlon Moyano.

Cúcuta

Noches a oscuras e inseguras tienen que enfrentar más de 250 familias de la urbanización La Carolina Campestre de la ciudad de Cúcuta, en la Comuna 3, por la falta de alumbrado público.

De acuerdo con Marlon Moyano, presidente de la Junta de Acción Comunal de este sector, este hecho ha incrementado la percepción de inseguridad y los riesgos que enfrentan sus habitantes cada vez que salen de sus viviendas.

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“La situación es muy difícil, es muy crítica. Primero, teniendo en cuenta que por colindar con el anillo Vía Oriental, aquí en Boconó, la policía en la noche no llega. La percepción de inseguridad ya deja de ser percepción porque es inseguridad. Sumado a esto, tenemos el problema de las luminarias. No hay una luminaria en Carolina Campestre que nos preste ese servicio para poder estar tranquilos”, explicó el líder comunal a Caracol Radio.

Habitantes aseguran que pagan por el alumbrado público

La denuncia va más allá, porque este líder comunal dio a conocer el inconformismo que tienen los habitantes, quienes aseguran que cada vivienda cancela, en sus recibos de la luz, alumbrado público.

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“Pagamos el servicio de la luz y ahí viene el servicio del alumbrado público, pero solamente se queda en el papel, en el pago”, manifestó Moyano.

Y fue más allá asegurando que, los residentes deben usar linternas o la luz de sus celulares para poder llegar hasta sus casas.

“Nosotros hemos elevado derechos de petición al consorcio solicitándoles que por favor nos coloquen el alumbrado público. Ellos han hecho caso omiso, estamos desesperados. Aquí en la noche los vecinos que llegan de trabajar hacen caminatas por la misma urbanización y es bastante crítico. La urbanización de La Carolina por las noches está totalmente oscura. Las herramientas para poder observar la carretera es una linterna, un celular y es injusto porque nosotros aquí en la urbanización Carolina Campestre, en la Comuna 3, esto es Cúcuta, pagamos impuestos, pagamos los servicios de la luz al día y lamentablemente no contamos con este servicio”.