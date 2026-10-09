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09 oct 2026 Actualizado 12:11

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Cúcuta

Alcalde de Pamplona llama la atención por accidentalidad en doble calzada

El mandatario reclama a conductores mayor prevención

Aumentan accidentes en la vía Cúcuta-Pamplona/ Foto Colprensa

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Aumentan accidentes en la vía Cúcuta-Pamplona/ Foto Colprensa
Cúcuta
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Norte de Santander

El incremento de los accidentes de tránsito en la doble calzada entre Cúcuta y Pamplona ha generado preocupación en las autoridades por la pérdida de vidas.

La elevada siniestralidad en los últimos días que compromete conductores en motocicleta y vehículos particulares y de carga han generado la alerta en materia de seguridad vial.

El alcalde de la ciudad Mitrada Klauss Faber dijo a Caracol Radio que “hay un fenómeno que se esta presentando y que tiene que ver con el aumento de la compra de motocicletas y el uso de esta vía en estos vehículos sin mayor precaución, un factor que incide”.

Precisó el funcionario que “con la concesión vial hemos venido realizando campañas preventivas y generando conciencia de manejar la velocidad y el control en esta vía, pero algunos conductores hacen caso omiso”.

El alcalde lamentó las acciones de imprudencia que han terminado costando la vía de un número alto de personas en este corredor vial.

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