Inseguridad, desorden y habitantes de calle, paisaje en el centro de Cúcuta

Cúcuta

La ciudadanía, el comercio y la dirigencia gremial han llamado la atención por el estado en que se encuentra el centro de la ciudad de Cúcuta.

“El paisaje” lamentable para caminar por esta zona, esta enmarcado entre habitantes de calle, consumidores, expendio de drogas a cielo abierto y brotes de inseguridad.

A esto se le suma, la falta de alumbrado público en algunos sectores y la basura desbordada en calles en horas de la madrugada, de acuerdo al recorrido realizado por Caracol Radio.

Los residentes dijeron a Caracol Radio que “después de las seis de la tarde es difícil caminar, usted tiene que encerrarse en su apartamento porque empieza el desfile de todo lo que da miedo” dijo Margarita Pérez.

El comercio también expresó su punto de vista “la alcaldía esta en el centro de la ciudad de Cúcuta y parece que no ven lo que pasa alrededor. Los habitantes de calle es impresionante como están por todos lados y entonces uno se pregunta ¿que paso con el programa que se tenía para ellos? o solo fue por la campaña.

“Ellos se roban todo lo que encuentren a la hora que sea, uno llama al cuadrante y los corren. pero ellos se van a otra calle y el problema sigue y se agudiza” dijo Francy Rodrigues una propietaria de almacén de ropa.

Los peatones se quejan de las basuras regadas en las calles, de los malos olores y del consumo de alucinógenos abierto sin ninguna autoridad que ponga orden en este lugar.

En la falta de autoridad coinciden los dolientes del centro de Cúcuta que ven con gran preocupación la ausencia de la Policía Metropolitana, secretaría de gobierno, espacio público, Migración Colombia entre otras autoridades.