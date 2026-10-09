Análisis: ¿Qué pasa si la inflación sigue subiendo en Colombia? La más alta registrada fue de 41,55%

Según el Banco de la República la inflación es un fenómeno económico que se entiende como un aumento generalizado y sostenido del nivel general de precios de una economía en el tiempo.

En el contexto colombiano, la inflación se mide por medio de lo que se denomina como Índice de Precios al Consumidor (IPC), que funciona como una medida del costo de vida dentro de una economía, a partir de la evolución de los valores de los bienes y servicios que se consumen típicamente en los hogares.

De esta manera la inflación actúa como un promedio equilibrado en los cambios de precios del conjunto de insumos que hacen parte de la canasta del IPC.

Con el último reporte del mes de septiembre, la inflación en Colombia se ubicó sobre el 6,29%, un valor que se acercó al anterior más alto registrado en estos últimos dos años que fue de 6,86% en el mes de julio de 2024.

Dentro del contexto histórico del país el porcentaje más alto de inflación, de acuerdo con el Banco de la República, sucedió en el mes de junio de 1977, cuando se alcanzó una cifra del 41,55% durante el mandato presidencial de Alfonso López Michelsen.

No obstante, el Banco de la República aclara que a pesar del resultado en el margen de la inflación en ese entonces, Colombia pudo manejar la cifra, en comparación con otros países de la región.

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¿Qué efectos habría si la inflación continúa subiendo?

En palabras simples, entre más suba la inflación, para menos cosas alcanza el dinero. Por ejemplo, si los precios aumentan un 7% en un año, una persona necesitaría aproximadamente $1.070.000 para adquirir una canasta de bienes y servicios que anteriormente costaban $1.000.000.

Así mismo, si la inflación permanece alta, el Banco de la República podría mantener o subir su tasa de interés para contenerla. Eso puede encarecer nuevos créditos de vivienda, consumo y otros préstamos, aunque el efecto depende de las condiciones de cada crédito.

Manuel Muñoz Conde, docente de economía de la Universidad Nacional, comentó a Caracol Radio otro de los efectos de que aumente de manera negativa la inflación, es la aparición de conflictos distributivos (desacuerdos entre clases sociales o grupos económicos) que pueden llegar a generar una reacción en cadena entre problemáticas en torno al incremento de los salarios y al de los demás precios. “Es un problema que puede darse, pero que se espera que no sea así”, agregó Conde.

Así mismo, el experto asegura que se puede controlar este comportamiento, pero no a corto plazo, debido a factores que inciden, como el Fenómeno del Niño, que impacta directamente el precio de los alimentos.

Una alternativa, según el docente, “es poder importar más alimentos”, pero que “debido al contexto que se presenta actualmente, no es una opción viable”.

¿Qué consecuencias tendría ese comportamiento?

Manuel Muñoz argumentó que, si la inflación continúa en aumento, una solución que se le ha dado a esta problemática en Colombia en los últimos años es la política monetaria, que se resume en subir y bajar la tasa de interés.

“El problema de subir mucho la tasa de interés, como se está realizando, se experimentó a finales de los años noventa y principios de los años 2.000, dando como resultado un desajuste en la economía. Por un lado, hay un problema y es que va a haber algo de inflación de costos, porque todo lo que es el crédito se encarece mucho y eso puede desactivar la economía, lo que puede generar grandes desafíos”, explica el economista.

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Así mismo, asegura que el aumento de la tasa de interés “no es una ganancia positiva, al tener una duración económica muy corta, lo que traería un efecto negativo crónico que es el déficit en las cuentas de comercio exterior (...) nuestra balanza de bienes y servicios comerciales es muy mala, es deficitaria, es estructuralmente baja. Eso nos ha traído muchos problemas”.

Es experto le suma a la problemática el déficit presupuestal. “Entonces, a corto plazo, no veo mucho cómo podríamos parar. Lo que habría que hacer es tratar de evitar que siga subiendo, que se dé una espiral inflacionaria”.

Para concluir, el profesor de la Universidad Nacional asegura que “tener una inflación del 6% o 7% todavía es controlable”, pero si eso sigue creciendo puede tener más consecuencias en el bolsillo de los colombianos.

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