Se dispara el precio de arriendos en Colombia: casas suben 9,5 %, y aptos, 6,5%

Alquilar una casa en Colombia es cada vez más costoso. Según el indicador El Libertador-Davivienda Rent Index (ELDRI), los arriendos de casas aumentaron un 9,5 % anual en septiembre. Se trata del mayor crecimiento desde diciembre de 2024, cuando se registró el mismo porcentaje. En los apartamentos, el incremento fue del 6,5 % anual. Aunque esta cifra bajó ligeramente frente al máximo del 6,7 % registrado en julio.

El estudio también muestra diferencias importantes entre ciudades. Mientras Armenia concentra las mayores alzas en vivienda, Cartagena registra algunos de los incrementos más bajos, especialmente en apartamentos. Estas variaciones reflejan que el comportamiento de los arriendos cambia según el mercado inmobiliario de cada ciudad

los precios de los arriendos de casas en Armenia subieron un 13,2 %, seguidos de Bucaramanga, con un 11,5 %, y Medellín, con un 11,4 %.

En los apartamentos, Armenia también encabezó la lista, con un aumento del 14,3 %. Le siguieron Manizales, con un 11,8 %, y Bucaramanga, con un 10,6 %.

En Bogotá, los arriendos de apartamentos aumentaron un 4,9 % anual, por debajo del promedio nacional del 6,5 %. Cartagena registró el menor incremento en esta categoría, con un 1,5 %.

El informe también encontró aumentos en los inmuebles destinados a actividades comerciales y empresariales. En septiembre, los arriendos de oficinas subieron 6,7 % anual, los de bodegas aumentaron 6,9 % y los de locales comerciales crecieron 5,2 %.

¿Qué tan optimistas están los colombianos frente a la economía?

Por otro lado el Indicador de Confianza Davivienda pasó de 1,9 puntos en agosto a 3,7 en septiembre, su nivel más alto en lo corrido de 2026. Además, completó tres meses consecutivos en terreno positivo.

Según el informe, esta mejora podría estar relacionada con los anuncios del Gobierno nacional sobre ajustes y medidas para consolidar las finanzas públicas.

Sin embargo, la percepción de la economía sigue dividida. En septiembre, el 26,8 % de los encuestados afirmó que su confianza había mejorado frente al mes anterior, mientras que el 23,1 % dijo que había disminuido.

Pese al aumento en la confianza económica, menos personas consideran que sea un buen momento para solicitar créditos o asumir nuevas obligaciones financieras.

El informe relaciona este comportamiento, entre otros factores, con el nuevo ciclo de aumentos de la tasa de política monetaria del Banco de la República. Esta tasa influye en los intereses que cobran las entidades financieras y puede encarecer los préstamos.