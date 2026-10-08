Río Carare en Santander pierde navegabilidad: campesinos buscan alternativas para sacar sus cosechas

El descenso en el caudal del río Carare está generando dificultades para la movilidad y el transporte de productos agrícolas de comunidades campesinas de Santander que dependen de esta vía fluvial para sus actividades comerciales.

La situación es especialmente compleja en sectores cercanos al corregimiento de La India, donde se estima que más de 5.000 personas utilizan el río para movilizarse y transportar diferentes productos. Los bajos niveles del afluente han reducido la navegabilidad y, en algunos puntos, las embarcaciones ya no pueden transitar con normalidad.

De acuerdo con la comunidad, históricamente el río Carare ha sido una de las principales vías de comunicación entre las veredas y el corregimiento de La India, en jurisdicción de Landázuri. Sin embargo, las condiciones actuales han obligado a los agricultores a buscar alternativas para movilizar sus cosechas.

“Tenemos una situación de navegabilidad por el río restringida, complicada, a punto de pararse. Esta comunidad de La India mueve aquí más de 5.000 personas”, señaló Luis Fernando Serna, presidente de la Asociación de Campesinos El Carare.

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Ante las dificultades para utilizar el río, algunos campesinos han comenzado a recurrir a mulas para transportar sus productos, mientras se gestionan recursos para mejorar las vías terrestres que permitan mantener la salida de las cosechas.

La preocupación aumenta debido a que las condiciones secas podrían mantenerse durante los próximos meses y afectar aún más la navegabilidad del Carare. Los bajos niveles de otros ríos también han sido reportados en diferentes zonas de Santander, en medio de las condiciones de menor disponibilidad de agua que atraviesa el departamento.