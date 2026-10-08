Mujer muerta por bala perdida en ataque de sicarios estaba de visita en Barbosa, Santander

Bucaramanga

Margot Pacheco Lagos y su hermana Lucidia caminaban por una calle de Barbosa, Santander al tiempo que un par de sicarios preparaban el ataque armado contra Yesid Camacho Torres, un empresario que llegaba a dejar a su esposa en el sitio de trabajo. Los asesinos a sueldo lograron el cometido; en la huida hicieron varios disparos al aire. Los proyectiles alcanzaron a las hermanas Pacheco Lagos que fueron remitidas al hospital del municipio. Una de ellas, Margot murió.

Caracol Radio estableció que la señora Pacheco Lagos estaba de visita en Barbosa; había llegado días antes desde Bogotá para cumplir con un compromiso familiar.

La alcaldía de Barbosa lamentó lo sucedido en la mañana del lunes 5 de octubre. “La administración municipal, en cabeza del alcalde Marco Alirio Cortés Torres, expresa sus más sinceras condolencias a los familiares, amigos y seres queridos de la señora Margot Pacheco Lagos”, consigna un comunicado.

Luego del ataque, la Policía Nacional activó el Plan Candado; los asesinos huyeron en una motocicleta que habían robado a un domiciliario. Tomaron la carretera hacia Vélez, pero ante el asedio de las autoridades dejaron abandonado el vehículo y siguieron a pie por la zona montañosa.

El coronel Luis Fernando Atuesta, comandante de la Policía en Santander reconoció la ayuda de la comunidad para que sobre la medianoche del mismo lunes se lograra la captura de los dos sicarios, un hombre de nacionalidad extranjera de 21 años y un colombiano de 20 procedente de Barrancabermeja.