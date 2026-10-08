¡Prepárese! Habrá cierres viales este fin de semana en Girón, Santander por carrera de carros

Bucaramanga

Las autoridades de Girón emitieron una resolución en la que se autorizan cierres temporales para la realización este fin de semana de Motorfest, una competencia de carros organizada por una empresa particular.

En el documento se establecen restricciones en la avenida Los Caneyes y sectores adjuntos; además se modificarán los trazados de los recorridos de las rutas del transporte público colectivo.

Plan de manejo de tráfico por el Motorfest Ampliar Plan de manejo de tráfico por el Motorfest Cerrar

“Girón Motor Fest 2026″ tiene programadas actividades entre el viernes 9 y el domingo 11 de octubre, especialmente en el sector de San Jorge y las inmediaciones del Coliseo Girón, incluyendo el área correspondiente a los puentes sobre los ríos de Oro y Frio.

El circuito urbano para las competencias será de aproximadamente de 2,5 kilómetros de longitud en este trazado:

1. Coliseo Ciudadela Villamil – Diagonal 17, sentido Norte sur.

2. Avenida Crr 17 hasta Cll 23 retornando a la clínica Girón por el carril norte.

3. Avenida Calle 23 hasta Cll 22, barrio San Isidro, Crr 17B hasta Caneyes.

4. Retorno Caneyes-anillo vial hasta Crr 18 tomando calzada occidental de la Crr 19 puentes Hoyo Caliente.

5. Retorno Glorieta Cll 30 Crr 23 tomando Crr 19 hasta glorieta Caneyes

6. Toma Crr 19 carril oriental contravía hasta Cll 22A girando por allí hacia Crr 18 malecón Villamil sentido N-S 7. Malecón Villamil sentido N-S Coliseo Villamil por Diagonal 17 hacia avenida Crr 17.

Trazado de Motorfest en Girón, Santander Ampliar Trazado de Motorfest en Girón, Santander Cerrar

Cierres viales totales

Las autoridades de Girón informaron que habrá cierres viales permanentes para adecuaciones que comenzarán a las 10 de la noche de este viernes y terminarán a las 5 de la mañana del próximo lunes festivo.

Para la adecuación de las graderías se hace necesario el cierre de la carrera 19 con Avenida Caneyes y de la paralela de la avenida Caneyes con carrera 17B.

Además, no habrá paso por la calle 22 entre carreras 17A y 17B.

Carro participante en Motorfest 2026 Ampliar Carro participante en Motorfest 2026 Cerrar

En contraflujo

La resolución indica que se habilita el doble sentido vial por las siguientes vías:

-Casco Antiguo por la calle 30 entre carrera 24 y 29.

-Casco Antiguo por la calle 27 desde la carrera 24 hasta carrera 26.

-Carril Oriental Avenida Calle 23 Bodegas San Jorge.