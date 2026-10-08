Avicultores de Santander se suman a donación de un millón de huevos en Colombia

Los avicultores colombianos anunciaron la donación de un millón de huevos a los bancos de alimentos del país. La entrega comenzará el 9 de octubre, durante el Día Mundial del Huevo, como parte de la campaña “Colombia se levanta con huevos”.

Los productores de Santander participarán en la iniciativa. Para organizar la recepción y distribución de sus donaciones, se reunirán con representantes de la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia, ABACO.

La donación será el primer aporte de una campaña que busca mantenerse con la participación de productores y ciudadanos. Martha Ruth Velásquez Quintero, directora ejecutiva de Fenavi Santander, explicó que el objetivo es facilitar el acceso a alimentos y sumar nuevas contribuciones. “Queremos que este millón de huevos sea el comienzo de una gran movilización”, señaló.

Santander produce más de 4.400 millones de huevos al año, según las cifras divulgadas por Fenavi. El departamento cuenta con cerca de 20 millones de aves ponedoras y es uno de los principales productores del país.

En Colombia, la producción alcanzó los 19.402 millones de huevos en 2025. El consumo fue de 366 unidades por persona al año, pues es aproximadamente un huevo diario, de acuerdo con el gremio.

La iniciativa busca ampliar la entrega de alimentos a las personas atendidas por los bancos de alimentos. Además de las donaciones de los productores, la campaña recibirá aportes ciudadanos a través de www.donahuevos.co.