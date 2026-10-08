Ocaña tendrá día sin carro y sin moto el 23 de octubre: conozca las restricciones y actividades

Ocaña tendrá día sin carro y sin moto el 23 de octubre. Foto: Archivo.

Norte de Santander

El próximo viernes 23 de octubre del 2026, el municipio de Ocaña, en Norte de Santander, tendrá su día sin carro y sin moto, jornada orientada a promover una movilidad más sostenible y generar espacios para que la ciudadanía disfrute en familia de una manera diferente.

De acuerdo con lo informado por la alcaldía, la jornada se desarrollará desde las 7:00 de la mañana y hasta las 6:00 de la tarde.

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¿Qué vehículos podrán circular?

Enrique Noguera, secretario de Tránsito de Ocaña, aseguró que durante las once horas que durará la jornada no podrán circular motocicletas ni vehículos que utilicen combustible tradicional, como gasolina o ACPM.

“Sólo lo pueden hacer los vehículos 100% eléctricos, los híbridos no pueden transitar”, explicó el funcionario.

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De acuerdo con el funcionario, la jornada permitirá sacar de circulación aproximadamente a 12.000 motocicletas que diariamente se movilizan por el municipio.

Se desarrollarán actividades culturales, deportivas y recreativas

Para este día, la administración municipal ya tiene agendadas varias actividades culturales, deportivas y recreativas, que buscan incentivar y promover el uso de los medios alternativos amigables con el medio ambiente.

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De acuerdo con el funcionario a cargo del tránsito en Ocaña, durante el viernes 23 de octubre el municipio tendrá:

Caminatas por diferentes sectores de la ciudad.

por diferentes sectores de la ciudad. Visitas a monumentos ubicados en la zona céntrica.

ubicados en la zona céntrica. Actividades deportivas y recreativas .

. Carrera de carretas por categorías de edad.

por categorías de edad. Exhibiciones deportivas con integrantes de las escuelas.

con integrantes de las escuelas. Feria de vehículos eléctricos en la Plaza Parque 29 de Mayo.

Frente a la carrera de carretas, una de las más llamativas para los ocañeros, el recorrido será desde la calle 10 hasta San Agustín, “aprovechando la pendiente de este sector”.