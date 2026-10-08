Drones vuelven a sembrar zozobra en zona rural de Tibú, Norte de Santander

Norte de Santander.

Nuevos ataques con drones cargados con explosivos se registraron durante la noche de este miércoles 7 de octubre en la vereda La Angalia, zona rural del municipio de Tibú, en Norte de Santander.

Videos grabados por habitantes de la zona evidenciaron los momentos de zozobra y temor provocados por las explosiones, mientras la población civil tuvo que resguardarse dentro de sus viviendas.

Además de los ataques con drones, habitantes reportaron la presencia de enfrentamientos entre grupos armados en este sector del Catatumbo.

Hasta el momento no se conocen las afectaciones ocasionadas por estos hechos, debido a las dificultades de comunicación y la escasa señal telefónica en esta zona rural de Tibú.

Este municipio continúa siendo uno de los territorios más golpeados por el conflicto armado en el Catatumbo, que ya completa más de 20 meses, y donde el uso de drones cargado con explosivos se ha convertido en una de las principales amenazas para las comunidades y la fuerza pública.