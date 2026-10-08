MinHacienda nombra a exdirector del Invima al frente de Positiva ARL

Julio César Aldana Bula, quien estuvo al frente del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) en dos periodos, es el nuevo presidente de Positiva Compañía de Seguros. El Ministerio de Hacienda confirmó su llegada al cargo el 7 de octubre, con lo que inicia una nueva etapa de su trayectoria en el sector público, esta vez en el mercado asegurador colombiano.

Positiva es una compañía con participación mayoritaria del Estado que administra riesgos laborales y ofrece seguros de vida y otros servicios de aseguramiento. Su gestión tiene implicaciones para trabajadores y empresas que dependen de sus servicios de protección social.

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¿Qué hace Positiva y por qué importa su dirección?

Positiva Compañía de Seguros administra la cobertura frente a accidentes de trabajo y enfermedades laborales a través de su Administradora de Riesgos Laborales (ARL). Este sistema busca prevenir incidentes en los lugares de trabajo y garantizar atención y prestaciones cuando una persona sufre una lesión o una enfermedad relacionada con su actividad laboral.

La presidencia de Positiva implica dirigir una compañía que participa en un componente importante de la seguridad social colombiana. Sus decisiones administrativas y operativas pueden repercutir en la atención a los afiliados, la prevención de accidentes y la prestación de los servicios de aseguramiento.

¿Quién es Julio César Aldana Bula?

Aldana es médico cirujano de la Universidad del Norte. Cuenta con formación de posgrado en diagnóstico por imágenes, gerencia de servicios de salud y dirección y gestión de los sistemas de seguridad social, de acuerdo con su trayectoria profesional publicada por medios económicos.

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Uno de los cargos más destacados de su carrera fue la dirección del Invima, entidad encargada de la vigilancia sanitaria de medicamentos, alimentos, dispositivos médicos y otros productos sujetos a control.

También se desempeñó como cónsul de Colombia en Washington y ocupó cargos relacionados con el área de radiología en instituciones de salud. Su experiencia combina así el ejercicio médico, la administración de entidades públicas y la gestión del sector sanitario.

¿Qué cambia con su llegada a la aseguradora?

Con este nombramiento, Aldana Bula pasa de una entidad enfocada en la vigilancia sanitaria a una compañía dedicada al aseguramiento y la protección social. Aunque ambas áreas tienen funciones distintas, su experiencia en salud y seguridad social se relaciona con algunos de los servicios que ofrece Positiva.

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El reto será dirigir las operaciones de la compañía y garantizar el cumplimiento de sus objetivos institucionales, en un sector en el que la atención a los afiliados, la prevención de riesgos y la sostenibilidad de los servicios son asuntos centrales.

Hasta el anuncio público de su nombramiento, el Ministerio de Hacienda destacó su experiencia en dirección del sector salud y gestión pública.