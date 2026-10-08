En una semana aparecieron 15 celulares en San Victorino: Alcalde Galán pide operativos diarios

Luego de que el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, realizara un operativo de inspección, vigilancia y control en San Victorino como medida preventiva contra el robo de celulares en el sector comercial de San Victorino,

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‎Se hizo un llamado a las autoridades y alcaldes locales a realizar constantemente labores de inspección y control, para garantizar que sitios como San Victorino y centros comerciales legales no aparezcan con más celulares robados.

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‎Asimismo mencionó que él como autoridad de Bogotá, no puede hacer un allanamiento en estos locales comerciales, ya que esa es una labor que le corresponde a la Fiscalía.

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‎“Pero sí podemos hacer inspección, vigilancia y control. (...) Por eso es muy importante que ejerzamos todo el control que podemos ejercer nosotros para ver cómo enfrentamos este reto. Porque es un trabajo que tenemos que hacer entre todos”, comentó Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, a través de su cuenta de X.

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‎Robos en la ciudad

‎El robo de celulares no solo pasa en zonas comerciales como San Victorino, sino que es una situación que se presenta en diferentes localidades.

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‎“En este centro comercial, en este punto que queda en la 13 con 16, solo la última semana nos han aparecido a nosotros y nos han reportado 15 celulares que aparecen localizados como robados, y aquí en este sitio”, comentó el alcalde.

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‎De esta manera el trabajo continuo entre las diferentes autoridades, la Policía Militar de Bogotá, la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá, la Secretaría de Salud y el cuerpo Oficial de Bomberos, son parte fundamental para combatir y darle control al robo de celulares en la ciudad.