¿Militarización en Bogotá? Cabildo Abierto para su discusión será el próximo 7 de Noviembre

Soldados que recibieron honores durante la "Operación Esperanza", en Bogotá, Colombia, el 26 de junio de 2023. (Foto de Sebastian Barros/NurPhoto vía Getty Images) / NurPhoto

Tras el llamado al gobierno nacional realizado por el concejal Julián Uscátegui y el Representante a la Cámara José Jaime Uscátegui de militarizar la ciudad, el Concejo de Bogotá realizará un Cabildo Abierto en la Universidad Militar Nueva Granada, al cual deberá asistir el Alcalde Mayor, Carlos Fernando Galán.

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El concejal del partido Centro Democrático entregó a la Registraduría Nacional 37.056 firmas validas para activar este mecanismo de participación ciudadana, donde por ley deberán asistir los secretarios y autoridades locales pertinentes para escuchar las propuestas de la comunidad; el Cabildo no reemplaza una votación ni constituye un fallo judicial o acto administrativo definitivo, pero sí define el rumbo de la propuesta expuesta inicialmente.

“Hay que militarizar Bogotá. La ciudad no puede conformarse con la disculpa de que algunos delitos bajaron mientras decenas de miles de ciudadanos siguen siendo víctimas de hurto y cientos pierden la vida. El próximo 7 de noviembre queremos respuestas: ¿qué más está dispuesto a hacer el Distrito y por qué no utilizar todas las herramientas legales disponibles para recuperar la seguridad?”, afirmó el Concejal Julián Uscátegui.

Según el cabildante esta es una medida excepcional que se debería tomar ante lo que él denomina una ‘crisis de seguridad’ en la ciudad, además asegura que la ley contempla esta disposición cuando las capacidades de la Policía resultan insuficientes frente a situaciones graves de alteración del orden público.

Panorama delictivo en Bogotá

Según el Observatorio de Seguridad, Convivencia y Justicia de la Secretaría Distrital de Seguridad, a la fecha son varios delitos que han presentado alguna reducción; entre ellos: Hurto a personas con 75.863 casos, que presenta una disminución de 13,9%; hurto a comercio con 5.925 casos, lo que representa menos un 8,3%; seguidos los casos de hurto a motocicletas y hurto a vehículos, cada uno con reducciones de -3,7% y -6,3% respectivamente.

Mientras que los delitos de Violencia intrafamiliar han aumentado un 23,9% con un total de 75.863 casos, seguido de lesiones personales con un incremento de 20,2% y hurto a residencias con +6,8%.