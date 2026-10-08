MinTransporte se compromete con Cundinamarca para destrabar obras de movilidad

Destrabar y acelerar los proyectos de movilidad y transporte en Cundinamarca; ese fue el compromiso de la Ministra de Transporte, Elsa Noguera, en su reunión con el Gobernador, Jorge Emilio Rey, que tuvo lugar en el Patio Taller El Vínculo en Soacha durante la mañana de este jueves 8 de octubre.

La jefe de la cartera se comprometió con cinco obras, que desde la Gobernación esperan sean incluidas dentro del Plan de Desarrollo Nacional que tendrá un primer borrador para ser presentado ante el Consejo Superior de Política Fiscal el próximo 3 de noviembre.

“Destrabar sobre todo los obstáculos que hoy se están presentando; acelerar todos esos proyectos que ya están en ejecución y conseguir financiación de los nuevos proyectos que nos han planteado”, aseguró la Ministra de Transporte, Elsa Noguera.

Obras estratégicas para Cundinamarca

Regiotram de Occidente

El sistema férreo de cercanías ha sido uno de los proyectos clave de la actual administración departamental; a la fecha, el patio taller El Corso en Facatativá alcanzó un 46% de ejecución. La entrada en operación de su primera fase de Facatativá a Fontibón está prevista para finales de 2027.

Regiotram del Norte

Desde la Gobernación de Cundinamarca presentaron ante el Ministerio de Transporte el cronograma licitatorio, que esperan este listo para junio de 2027, para poder iniciar obras en 2029 con presupuestos de vigencias futuras.

Perimetral de Oriente

Este proyecto que fue revertido previamente por la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, tras la liquidación de la concesión previa; desde el gobierno nacional ya instalaron las mesas técnicas para analizar el estado del corredor y definir el mantenimiento urgente para municipios como La Calera.

Ampliar Cerrar

Además, se puso sobre la mesa intervenciones en puntos críticos en la Vía al Llano, así como la necesidad de adelantar obras complementarias en el corredor río Bogotá - Facatativá - Los Alpes y la estructuración del cable aéreo para la Comuna 4 de Soacha y La Calera.