Gobierno busca alivios financieros para arroceros de Casanare

El Ministerio de Agricultura inició gestiones con el sector financiero, la industria molinera y los proveedores de insumos para reestructurar las deudas de los productores de arroz de Casanare, con el fin de evitar que la crisis generada por las inundaciones y la caída de precios comprometa la siembra de 2027.

El Gobierno solicitó a Asobancaria, Induarroz y la Cámara de Procultivos de la ANDI adoptar medidas que permitan aliviar la situación financiera de los agricultores, entre ellas el reperfilamiento de créditos, la suspensión temporal de cobros jurídicos y embargos, así como la ampliación de plazos para obligaciones con molinos y proveedores de insumos.

La cartera agropecuaria explicó que la situación es especialmente compleja en Casanare, donde más de 13.000 hectáreas de arroz resultaron afectadas por las inundaciones registradas en julio. El departamento concentró el 54,8 % del área sembrada de arroz del país durante el primer semestre de 2026. A esto se suma la caída de los ingresos de los productores, debido a que entre febrero y julio el arroz paddy verde se comercializó en Yopal a un promedio de $1,264 millones por tonelada, nivel que, según el Gobierno, se ubicó por debajo de los costos de producción de muchos agricultores.

De acuerdo con datos citados por el Ministerio, los productores acumulan obligaciones cercanas a los $470.000 millones. Ante este panorama, la entidad convocará una mesa de trabajo con los actores de la cadena para diseñar mecanismos de alivio y garantizar el capital de trabajo necesario para la próxima cosecha.