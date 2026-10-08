El Metro de Medellín anunció cambios de horarios por el Electric Daisy Carnival y Altavoz

Meellín

El Metro de Medellín anunció el cambio en sus horarios de la prestación del servicio para atender a los asistentes al Electric Daisy Carnival, EDC, y el Festival Internacional Altavoz.

Los eventos se desarrollarán en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot y en la zona de Carabobo Norte, respectivamente.

Horario especial para domingo y lunes

El horario extendido se tiene previsto para los días domingo 11 y lunes 12 de octubre, en los que el servicio comercial se ampliará hasta las 11:30 de la noche e iniciará a las 3:30 de la mañana.

El objetivo de esta medida es facilitar el acceso y retorno de los asistentes de manera segura.

¿Qué estaciones estarán habilitadas?

La extensión de los horarios se aplicará a las líneas A y B del metro, que tienen cercanía a los lugares donde se desarrollarán ambos eventos, especialmente la estación Estadio de la Línea B para el Electric Daisy Carnival y Universidad para el Festival Internacional Altavoz.

Las estaciones que estarán habilitadas únicamente para la salida de las personas serán: Niquía, Bello, Madera, Acevedo, Tricentenario, Caribe, San Antonio, Exposiciones, Poblado, Envigado, Itagüí, La Estrella, Suramericana, Floresta y San Javier.

El resto de las estaciones de las líneas A y B del metro estarán cerradas.

Los otros servicios no estarán habilitados.

Desde el Metro de Medellín aclararon que la extensión de horario no aplicará para la línea T o Tranvía, las líneas de metrocable, el Metroplús o los buses de las cuencas que se integran a este sistema.

Liliana Gutiérrez, jefe del Sistema Operativo del Metro de Medellín, explicó que “el servicio comercial se extenderá hasta las 23:30 horas de la noche con ingreso únicamente por la estación Universidad. Si se asiste al evento EDC, el servicio comercial se ampliará desde las 3:30 horas de la mañana y el ingreso será únicamente por la estación Estadio”.

Aclaró la funcionaria que “toda la red metro estará habilitada en el horario habitual de domingos y festivos.

¿Qué es el EDC?

El Electric Daisy Carnival es un festival de música electrónica que es catalogado como uno de los más grandes del mundo y que tendrá lugar en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot los próximos 10 y 11 de octubre.

En este evento se espera la asistencia de más de 90 mil personas y un impacto económico para la ciudad superior a los 37 millones de dólares.

Este festival espera a más de 80 exponentes de música electrónica del mundo y la escena nacional, quienes se presentarán en siete tarimas que contarán experiencias inmersivas de arte interactivo.

¿Qué es Altavoz?

El Festival Internacional de Altavoz es un evento musical, uno de los más destacados de Latinoamérica, donde confluyen representantes del rock, punk, metal, hip-hop, reggae, ska, electrónica y la música alternativa.

Este año tendrá dos escenarios en el Estadio Cincuentenario y el Parque Norte de Medellín, donde hay ingreso gratuito durante los tres días de este puente festivo.

Consejos del Metro de Medellín

El metro recomendó a los usuarios tener recargado y listo el medio de pago antes de ingresar al sistema, no consumir alimentos ni bebidas dentro de su red y no ingresar bajo los efectos de alcohol o sustancias psicoactivas.