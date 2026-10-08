A pesar de la actual crisis de “El Niño” EPM continuará con el alumbrado navideño 2026

Medellín, Antioquia

El fenómeno de El Niño, ha generado una alta preocupación por los niveles de los embalses y el abastecimiento de agua y energía en el país. A pesar de esto, Empresas Públicas de Medellín (EPM) mantiene su decisión de realizar el alumbrado navideño de 2026.

El miércoles 7 de octubre, la empresa aseguró que la realización de esta tradicional actividad no representa un impacto significativo frente a los beneficios económicos y sociales que genera para la ciudad. Entre los principales argumentos está el empleo que produce durante la temporada, especialmente para madres cabeza de familia, quienes encuentran en estas labores una fuente de ingresos para sostener a sus hogares.

Otro de los factores considerados por EPM es el impacto económico que tiene el alumbrado para Medellín. La llegada de visitantes durante la temporada navideña dinamiza diferentes sectores de la economía y genera ingresos para el Distrito, además de beneficiar a comerciantes y trabajadores vinculados a las actividades turísticas y comerciales.

EPM se une al Distrito de Medellín para coordinar un alumbrado público con bajo consumo de energía

Ante las condiciones climáticas y energéticas actuales, EPM también contempla la implementación de planes de contingencia. Esto podría significar que el alumbrado no permanezca encendido todos los días ni durante toda la jornada, sino que se establezcan horarios específicos, en coordinación con el Distrito de Medellín, para reducir el consumo de energía.

La empresa destaca, además, que la tecnología utilizada actualmente en el alumbrado navideño tiene un bajo consumo energético, lo que permite reducir considerablemente el impacto sobre el sistema eléctrico.

Según explicó Ana María González, subgerente de Industria, Gobierno y Clientes de Alto Valor de EPM, la compañía realizó un análisis de los posibles impactos de mantener o suspender la actividad. La conclusión, de acuerdo con la funcionaria, es que el impacto económico de cancelar el alumbrado sería mayor que el generado por mantenerlo bajo medidas de contingencia y eficiencia energética.

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“Cuando se hizo el análisis completo, era mucho mayor el impacto de suspender el alumbrado navideño que continuar, por el impacto económico que tiene para la ciudad”, señaló González.

De esta manera, EPM busca mantener una de las tradiciones más representativas de Medellín, pero adaptándola a las condiciones que atraviesa el país. La definición de los horarios y las medidas que se aplicarán durante la temporada navideña se encuentra en coordinación con el Distrito.