En el Metro de Medellín hay jornada de prevención del cáncer de mama hoy jueves 8 de octubre

Jornada de detección de cáncer de mama en la estación Caribe del Metro de Medellín. Cortesía: Metro de Medellín.

Medellín

En la estación Caribe del Metro de Medellín se desarrollará entre las 9 de la mañana y la una de la tarde una jornada especial para la detección temprana del cáncer de mama.

Esta jornada se desarrolla en alianza entre el Metro de la 80 y la Clínica Las Américas Auna, que es vecina del proyecto que está en etapa constructiva.

Actividades en la estación del metro

En la estación Caribe, los médicos y el personal de salud de la Clínica Las Américas Auna orientarán a los usuarios sobre autoexploración, señales de alerta y exámenes de detección según la edad y los factores de riesgo.

Explicaron desde el Metro de Medellín que “esta articulación es reflejo del relacionamiento positivo con el fin de promover no solo el uso de la futura línea de movilidad, sino comportamientos positivos como el autocuidado que también son Cultura Metro”.

Cifras del cáncer de mama

Según las cifras que entrega la Cuenta de Alto Costo (CAC), el 46 por ciento de los casos nuevos de cáncer de mama no se detectan en estudios tempranos y eso significa que casi la mitad de los diagnósticos ocurre cuando la enfermedad ya ha avanzado y ha superado una etapa temprana en la que puede resultar más efectivo el tratamiento.

Se destaca también que hay aumento progresivo de los casos en mujeres menores de 45 años reportado por la Cuenta de Alto Costo que están padeciendo esta enfermedad.

Auna está promoviendo acciones de prevención y detección temprana que buscan acercar información confiable y detallada a las personas que acudan a este tipo de jornadas, para reducir las cifras de personas afectadas por la enfermedad.

Estación Caribe es clave para la movilidad

Cabe recordar que la estación Caribe será el lugar de integración de la línea A y el Metro de la 80 y es un punto de conexión para quienes se movilizan hacia sus lugares de trabajo, estudio o la Terminal de Transporte del Norte.

La orientación en salud se hace en un espacio cotidiano y facilita el acceso a información que puede ayudar a las personas a tomar decisiones oportunas sobre su salud.

El punto de atención será el extremo norte de la estación Caribe entre las 9 de la mañana y la 1 de la tarde.

¿Qué encontrarán quienes asistan?

Los especialistas de la Clínica Las Américas, Auna, explicarán los factores de riesgo frente al cáncer de mama; también habrá enseñanza de cómo reconocer los cambios en las mamas y orientarán sobre los exámenes de detección de acuerdo a la edad y los antecedentes.

Banco de Sangre estará presente

Durante las cuatro horas que dura la jornada, el Banco de Sangre de la Clínica Las Américas entregará información sobre la importancia de la donación voluntaria de sangre.

Allí habrá una convocatoria especial para que las personas puedan convertirse en donantes, pues la donación de sangre y plaquetas contribuye a mantener disponibles los hemocomponentes que requieren pacientes oncológicos, personas sometidas a cirugías de alta complejidad y pacientes que necesitan trasplantes.

Liza González, médica mastóloga de la Clínica Las Américas Auna, dijo que “la autoexploración permite que cada persona conozca sus mamas y consulte si identifica un cambio que antes no estaba, como una masa, una alteración en la piel o un pezón retraído”.

La especialista agregó que “conocer el propio cuerpo no reemplaza los exámenes de detección. Algunos tumores pueden identificarse mediante una mamografía antes de que sean palpables, y detectarlos oportunamente puede cambiar las opciones de tratamiento y el pronóstico”.

Esta iniciativa tuvo su primera jornada en la estación Aguacatala en el año 2024; luego, en 2025, se trasladó a la estación Caribe, como la que ocurrirá en este jueves, 8 de octubre. Ambas estaciones se integran con el Metro de la 80.