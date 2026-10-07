Encontraron muerto y con una bolsa en la cabeza a un adulto mayor en un apartamento de Envigado

Envigado- Antioquia

Las autoridades están investigando el fallecimiento de un hombre de 78 años en un apartamento del municipio de Envigado. La víctima es un ciudadano estadounidense identificado como Jarals Marvin Soucy.

Según el reporte de la policía Metropolitana, la muerte quedó por establecer, pese a que el hombre fue hallado con una bolsa en la cabeza. Agrega el reporte de que los vecinos del apartamento del edificio Villa Caruña fueron los que alertaron a las autoridades debido a un fuerte olor que salía de ese lugar. Cuando ingresaron al inmueble, encontraron a la víctima de contextura gruesa tendida en el piso y al lado de la cama. Tenía una bolsa hermética cubriéndole la cabeza y había sangre en el lugar.

Este caso está siendo investigado para determinar qué le ocurrió al extranjero hallado muerto en ese edificio del sur del Valle de Aburrá.