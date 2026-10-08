Habrá cierres intermitentes en el sector Arenales de Amagá desde el 14 de octubre

Amagá- Antioquiqa

La concesión vial Covipacífico informó que en el municipio de Amagá, sector Arenales, se realizarán cierres intermitentes en la vía entre el 14 de octubre y el 13 de noviembre con el fin de adelantar labores necesarios para avanzar en la construcción de la calzada izquierda del Retorno 2.

Según la empresa, estos cierres, que se harán durante 30 minutos, se harán desde las 8:30 a.m. y la 1:30 p.m. de lunes a viernes: “30 minutos de cierre total de la vía seguido de 30 minutos de paso habilitado en ambos sentidos. No se realizarán cierres durante fines de semana ni días festivos”, agregó la concesión.

Manifiesta, además, que el sector en el que se harán los trabajos es catalogado como uno de los principales retos técnicos, ya que se hacen con la vía en funcionamiento.

“La Concesionaria reconoce la importancia estratégica que tiene este corredor para la movilidad de pasajeros, el transporte de carga y la actividad económica del Suroeste antioqueño y del Suroccidente del país. Por ello, las actividades constructivas se desarrollan bajo esquemas de manejo de tráfico que permiten mantener la circulación de los usuarios mientras avanzan las obras”.