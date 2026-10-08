Hija de Eduardo Pulgar confirmó candidatura a la Gobernación del Atlántico

La exdiputada del Atlántico Isabella Pulgar Mota confirmó su decisión de aspirar a la Gobernación del departamento en las próximas elecciones regionales.

Pulgar Mota anunció que iniciará un recorrido por los 22 municipios del Atlántico y el Distrito de Barranquilla bajo la consigna “más territorio, menos escritorio”.

Lea también: Air-e informó que denunciará a usuario señalado de atropellar a dos técnicos en Barranquilla

De acuerdo con el comunicado, durante su paso por la Asamblea del Atlántico, Pulgar Mota adelantó debates de control político relacionados con obras inconclusas.

Pulgar Mota renunció a su curul en junio de 2026. Es abogada de la Universidad del Norte e hija de los exsenadores Karime Mota y Eduardo Pulgar, quien se encuentra en libertad condicional, tras ser condenado a 4 años y 10 meses de prisión por tráfico de influencias y cohecho. Está vinculado con soborno a un juez para favorecer a un sector en el caso Unimetro.