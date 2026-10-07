Alcaldía de Repelón rechaza polémica convocatoria en la plaza municipal por degradar a la mujer

La Alcaldía de Repelón rechazó de manera tajante una convocatoria para una actividad anunciada para el próximo 20 de noviembre de 2026 en la plaza principal del municipio, al considerar que el evento podría atentar contra la dignidad de las mujeres.

A través de un pronunciamiento, la administración municipal aclaró que no autoriza ni avala la realización de la actividad y aseguró que no permitirá que espacios públicos sean utilizados para espectáculos que puedan denigrar o cosificar a las mujeres.

“La Alcaldía Municipal de Repelón no tolerará actos que degraden ni cosifiquen a la mujer”, señaló la administración municipal.

“El humor no puede ser una excusa”

La Alcaldía reconoció el carácter festivo y jocoso de la cultura Caribe, pero hizo énfasis en que estas expresiones no pueden utilizarse para justificar comportamientos que afecten los derechos de las mujeres.

“El humor y la idiosincrasia popular jamás pueden servir de escudo o excusa para denigrar el cuerpo femenino, legitimar la violencia de género ni normalizar la humillación”, indicó la administración.

El pronunciamiento también cuestiona que este tipo de actividades sean presentadas como expresiones de folclor o entretenimiento.

“Camuflar la cosificación bajo el rótulo de ‘folclor’ o ‘mamadera de gallo’ atenta contra la intimidad y los derechos fundamentales de nuestras mujeres, niñas y adolescentes”, agregó la Alcaldía.

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Anuncian acciones

Frente a la convocatoria, la administración municipal anunció que no otorgará permisos para utilizar el espacio público y que las autoridades competentes podrán intervenir ante cualquier intento de realizar el evento en la vía pública o en establecimientos abiertos.

La Alcaldía también hizo un llamado a los administradores de páginas en redes sociales, creadores de contenido y portales que estén difundiendo la convocatoria para que retiren las publicaciones.

“Instamos de manera perentoria a los administradores de páginas de redes sociales, creadores de contenido y portales que difunden esta convocatoria a retirar de inmediato estas publicaciones y a utilizar su alcance de forma responsable”, señaló la administración.

Finalmente, la Alcaldía de Repelón reiteró que su posición busca defender la dignidad y los derechos de las mujeres del municipio.

“No daremos un solo paso atrás en la defensa irrestricta de la integridad y el valor de cada una de nuestras mujeres”, concluyó la administración municipal.