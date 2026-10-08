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08 oct 2026 Actualizado 10:34

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Barranquilla

Cierran puente Murillo en Barranquilla por bandera del ELN

Autoridades adelantan una inspección en la zona

Cierran puente Murillo en Barranquilla por bandera del ELN

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El puente de Murillo sobre la Circunvalar, vecino al estadio Metropolitano Roberto Meléndez, fue cerrado preventivamente por las autoridades, tras la aparición de una bandera alusiva al grupo subversivo ELN.

La movilidad sobre la estructura se encuentra cerrada mientras las autoridades realizan una inspección en la zona, para determinar si fue abandonado otro elemento.

El sistema de transporte masivo Transmetro informó que funciona aplicando desvíos en sus rutas troncales R1, R10, B1, S1, S2 y S10.

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