Nuevo robo a museo francés: buscan ‘pieza excepcional’ realizada por Dalí

La fiscalía de Clermont-Ferrand confirmó que una cubierta realizada por Salvador Dalí fue robada de un museo privado en Issoire. (Cortesía: Lemontdore)

La cubierta de bronce de un libro realizada por el pintor surrealista español Salvador Dalí fue robada durante la noche del domingo 4 de octubre de un museo privado en Issoire, en el centro de Francia, informó la fiscalía de Clermont-Ferrand.

La cubierta del Libro del Apocalipsis fue robada del Centro de Arte Contemporáneo de Issoire, indicó en un comunicado la fiscalía, que la describió como una “obra de arte de gran valor” y una “pieza excepcional y única”.

El editor de arte Joseph Forêt impulsó en 1958 este libro, inspirado en el texto de San Juan e ilustrado en enormes pergaminos por catorce de los más destacados pintores y escritores del siglo XX, entre ellos Jean Cocteau, Bernard Buffet y Jean Giono.

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La pieza

Dalí diseñó y esculpió la cubierta en bronce, decorada con oro, piedras preciosas y conchas marinas. La pieza pesa por sí sola 150 kilos, mientras que el conjunto completo de la obra alcanza los 210 kilos.

Tras haber sido expuesta en cerca de 150 muestras en distintos países entre 1961 y 1972, la cubierta estuvo fuera de la escena pública. Posteriormente fue almacenada en Suiza y vendida a propietarios japoneses.

Cuando estos se disponían a subastarla por partes, la obra fue adquirida en 2003 por Christian Karoutzos, director de una empresa de restauración de obras de arte en Issoire.

La fiscalía de Clermont-Ferrand confirmó que una cubierta realizada por Salvador Dalí fue robada de un museo privado en Issoire. (Foto: THIERRY ZOCCOLAN / AFP) Ampliar La fiscalía de Clermont-Ferrand confirmó que una cubierta realizada por Salvador Dalí fue robada de un museo privado en Issoire. (Foto: THIERRY ZOCCOLAN / AFP) Cerrar

Aunque nunca reveló el precio de compra, Karoutzos declaró entonces a la AFP que, en el momento de su creación, el libro “había sido valorado en dos millones de francos franceses, el equivalente a unos 305.000 euros actuales (unos 440.000 dólares), “lo que lo convertía entonces en el libro más caro del mundo”.

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Pérdida ‘inestimable’

La cubierta y varios pergaminos iban a permanecer expuestos durante el otoño boreal en el centro de arte contemporáneo y el propietario había concedido recientemente varias entrevistas a medios locales sobre la obra.

El alcalde de Issoire, Bertrand Barraud, calificó la pérdida de “inestimable”.

“Es la obra de toda una vida”, declaró a la AFP, tras conversar con el propietario, al que describió como “muy abatido”.

Según el alcalde, Karoutzos considera que “lo que ha sido robado es patrimonio de Francia”.