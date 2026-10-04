Verstappen gana en medio del caos en Baréin: Así quedó la clasificación de la Fórmula 1

Max Verstappen celebra su victoria en el GP de Baréin. (Photo by Kym Illman/Getty Images) / Kym Illman

El tetracampeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull) ganó este domingo el Gran Premio de Fórmula 1 de Baréin, disputado en Malasia, tras una carrera caótica por la lluvia, estrategias de neumáticos e incidentes.

Verstappen, que salía desde la pole, terminó por delante del líder italiano del campeonato Kimi Antonelli (Mercedes) y de Lewis Hamilton (Ferrari).

El británico, relegado al fondo de la parrilla tras una estrategia fallida sobre el inicio en pista húmeda, protagonizó la gran remontada del día para cruzar la meta en tercera posición, por delante de su compañero monegasco Charles Leclerc.

Se trata de la primera victoria de Verstappen en 2026, y el resultado confirma la mejoría de los Red Bull en las últimas carreras, con el quinto puesto del francés Isack Hadjar.

“Estoy muy orgulloso de todo el mundo”, declaró Verstappen. “Ha sido terrible, nos han pasado muchas cosas pero hicimos la buena elección con los neumáticos intermedios”, se alegró el neerlandés.

El principal beneficiado es Antonelli: con 320 puntos sigue acercándose a su primer título mundial, con 84 puntos de ventaja sobre su compañero George Russell, que abandonó. A falta de siete Grandes Premios, Hamilton es tercero con 214 puntos, y Verstappen, sexto, con 188.

La carrera tuvo que ser aplazada hasta en dos ocasiones por las fuertes lluvias del monzón, que empaparon el circuito media hora antes de la salida. La dirección de carrera anunció que la carrera se lanzaría, pero varios vehículos tuvieron problemas electrónicos por la lluvia y se reenvió a los monoplazas a boxes.

La segunda y definitiva salida se dio a las 16h33 locales, con varios vehículos sobre la pista y otros desde boxes para arrancar la carrera con otros neumáticos.

Remontada de Lewis Hamilton

En la salida, Verstappen y Hamilton se vieron sorprendidos por la potencia de los Mercedes, que pasaron a liderar la carrera con Antonelli en primera posición y Russell como guardaespaldas.

Se formaron dos pelotones sobre el asfalto: liderando, los monoplazas equipados con neumáticos intermedios, que se adaptaban mejor al asfalto todavía mojado.

Los pilotos con gomas medias, duras y blandas quedaron relegados a la cola de la parrilla, entre ellos Hamilton, que llegó a caer a la 18ª posición pese a haber salido segundo.

Por delante, Verstappen inició la caza a los Mercedes y no tardó en deshacerse de Russell. Cuando comenzaba a acechar a Antonelli, la salida de pista de Valtteri Bottas (Cadillac) propició un safety-car, aprovechado por varios pilotos para cambiar los neumáticos.

Hamilton decidió mantenerse con gomas blandas, y en la reanudación, ya con la pista más seca, el británico comenzó a ganar posiciones vuelta tras vuelta, hasta llegar a la quinta posición, por detrás de los Red Bull y Mercedes.

Por delante, Antonelli gestionó mal el relance de carrera tras la retirada del safety car y se vio sorprendido por Verstappen y Russell. El joven italiano logró adelantar a su compañero de filas, pero para entonces ‘Mad Max’ parecía ya inalcanzable.

Posiciones campeonato mundial de Fórmula 1