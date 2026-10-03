¿Cuáles son los programas disponibles en la Universidad Nacional para 2027-1? Puntaje, fechas y más
Los cupos fueron asignados a los aspirantes con los puntajes más altos hasta completar la disponibilidad en orden descendente.
A partir del 1 de octubre y hasta el 6 del mismo mes, los estudiantes que fueron admitidos en la prueba de admisión de la Universidad Nacional para el primer semestre de 2027, pueden inscribir su programa dentro de la oferta disponible y el orden establecido por la misma institución.
Es de destacar que los cupos se asignarán a los aspirantes con los puntajes más altos hasta completar la disponibilidad en orden descendente.
Puede leer: ¿Cómo consultar el puntaje de las pruebas de admisión de la Universidad Nacional? Fechas clave
¿Qué pasa si no fui admitido en la primera selección?
En caso de no haber sido admitido, aún tiene una oportunidad. Del 15 al 19 de octubre podrá inscribirse a los programa que aún tengan cupos disponibles a través del mismo proceso antes realizado
680: Admitido
650: Admitido
620: Admitido
602: No admitido
¿Cuáles son los programas disponibles de la UNAL para 2027-1?
Caracol Radio le deja el listado de los programas curriculares disponibles para el proceso de admisión 2027-01:
Sede Bogotá
- Administración de Empresas (SNIES 19)
- Antropología (SNIES 13)
- Arquitectura (SNIES 30)
- Artes Plásticas (SNIES 2497)*
- Biología (SNIES 31)
- Ciencia Política (SNIES 3140)
- Ciencias de la Computación (SNIES 106341)
- Cine y Televisión (SNIES 6)*
- Contaduría Pública (SNIES 16895)
- Derecho (SNIES 17)
- Diseño Gráfico (SNIES 4)
- Diseño Industrial (SNIES 5)
- Economía (SNIES 18)
- Enfermería (SNIES 7)
- Español y Filología Clásica (SNIES 54036)
- Estadística (SNIES 32)
- Estudios Literarios (SNIES 106654)
- Farmacia (SNIES 37)
- Filología e Idiomas: Alemán (SNIES 23)
- Filología e Idiomas: Francés (SNIES 23)
- Filología e Idiomas: Inglés (SNIES 23)
- Filosofía (SNIES 20)
- Física (SNIES 33)
- Fonoaudiología (SNIES 3102)
- Geografía (SNIES 3103)
- Geología (SNIES 34)
- Historia (SNIES 21)
- Ingeniería Agrícola (SNIES 24)
- Ingeniería Agronómica (SNIES 1)
- Ingeniería Civil (SNIES 25)
- Ingeniería de Sistemas y Computación (SNIES 106661)
- Ingeniería Eléctrica (SNIES 27)
- Ingeniería Electrónica (SNIES 16941)
- Ingeniería Industrial (SNIES 16940)
- Ingeniería Mecánica (SNIES 28)
- Ingeniería Mecatrónica (SNIES 16939)
- Ingeniería Química (SNIES 29)
- Lingüística (SNIES 16938)
- Matemáticas (SNIES 35)
- Medicina (SNIES 9)
- Medicina Veterinaria (SNIES 2)
- Música* (Composición, Dirección, Investigación en Pedagogía Instrumental, Jazz) (SNIES 3100)
- Música Instrumental*(Arpa Clásica, Canto, Clarinete, Contrabajo, Corno, Eufonio, Fagot, Flauta, Guitarra, Oboe, Percusión, Piano, Saxofón, Trombón, Trompeta, Tuba, Viola, Violín, Violonchelo) (SNIES 3101)
- Nutrición y Dietética (SNIES 10)
- Odontología (SNIES 11)
- Psicología (SNIES 14)
- Química (SNIES 36)
- Sociología (SNIES 16)
- Terapia Ocupacional (SNIES 12)
- Trabajo Social (SNIES 15)
- Zootecnia (SNIES 3)
- *Este programa requiere la presentación de pruebas específicas adicionales a la prueba académica de admisión. Sólo puede inscribirse en caso de que sea su prioridad número uno y debe hacerse en el proceso de inscripción.
Sede Caribe
- Oceanología (SNIES 118623)
Sede De La Paz
- Biología (SNIES 108081)
- Estadística (SNIES 108082)
- Geografía (SNIES 108083)
- Gestión Cultural y Comunicativa (SNIES 108084)
- Ingeniería Biológica (SNIES 108085)
- Ingeniería Mecatrónica (SNIES 108086)
Sede Manizales
- Administración de Empresas (Diurno) (SNIES 4120)
- Administración de Empresas (Nocturno) (SNIES 16911)
- Administración de Sistemas Informáticos (SNIES 16912)
- Arquitectura (SNIES 4126)
- Ciencias de la Computación (SNIES 110177)
- Ciencias Políticas (SNIES 118621)
- Estadística (SNIES 116559)
- Gestión Cultural y Comunicativa (SNIES 16914)
- Ingeniería Biológica (SNIES 116558)
- Ingeniería Civil (SNIES 4121)
- Ingeniería Eléctrica (SNIES 4122)
- Ingeniería Electrónica (SNIES 4123)
- Ingeniería Física (SNIES 16915)
- Ingeniería Industrial (SNIES 4124)
- Ingeniería Química (SNIES 4125)
- Licenciatura en Filología e Idiomas - inglés (SNIES 118622)
- Matemáticas (SNIES 16916)
Sede Medellín
- Arquitectura (SNIES 127)
- Artes Plásticas (SNIES 16919)*
- Ciencia Política (SNIES 16924)
- Ciencias de la Computación (SNIES 107447)
- Construcción (SNIES 128)
- Economía (SNIES 114)
- Estadística (SNIES 16920)
- Historia (SNIES 115)
- Ingeniería Administrativa (SNIES 125)
- Ingeniería Agrícola (SNIES 116)
- Ingeniería Agronómica (SNIES 113)
- Ingeniería Ambiental (SNIES 55189)
- Ingeniería Biológica (SNIES 16921)
- Ingeniería Civil (SNIES 117)
- Ingeniería de Control (SNIES 16922)
- Ingeniería de Minas y Metalurgia (SNIES118)
- Ingeniería de Petróleos (SNIES 119)
- Ingeniería de Sistemas e Informática (SNIES 16925)
- Ingeniería Eléctrica (SNIES 120)
- Ingeniería Física (SNIES 16923)
- Ingeniería Forestal (SNIES 124)
- Ingeniería Geológica (SNIES 126)
- Ingeniería Industrial (SNIES 121)
- Ingeniería Mecánica (SNIES 122)
- Ingeniería Química (SNIES 123)
- Matemáticas (SNIES 129)
- Química (SNIES 117010)
- Zootecnia (SNIES 16926)
- *Este programa requiere la presentación de pruebas específicas adicionales a la prueba académica de admisión. Sólo puede inscribirse en caso de que sea su prioridad número uno y debe hacerse en el proceso de inscripción.
Sede Palmira
- Administración de Empresas (SNIES 16902)
- Diseño Industrial (SNIES 16903)
- Farmacia (SNIES 118575)
- Ingeniería Agrícola (SNIES 144)
- Ingeniería Agroindustrial (SNIES 16904)
- Ingeniería Agronómica (SNIES 3104)
- Ingeniería Ambiental (SNIES 16905)
- Ingeniería Mecatrónica (SNIES 118299)
- Medicina Veterinaria (SNIES 118461)
- Zootecnia (SNIES 143)
Programa Especial de Admisión y Movilidad Académica - PEAMA
Sedes Amazonía, Caribe, Orinoquía y Tumaco
- Administración de Empresas - Sede Bogotá (SNIES 19)
- Administración de Empresas (Diurno) - Sede Manizales (SNIES 4120)
- Administración de Empresas - Sede Palmira (SNIES 16902)
- Administración de Sistemas Informáticos - Sede Manizales (SNIES 16912)
- Antropología - Sede Bogotá (SNIES 13)
- Arquitectura - Sede Bogotá (SNIES 30)
- Arquitectura - Sede Medellín (SNIES 127)
- Artes Plásticas - Sede Bogotá (SNIES 2497) *Aplica únicamente para las Sedes Caribe, Orinoquía y Tumaco*
- Artes Plásticas - Sede Medellín (SNIES 16919)
- Biología - Sede Bogotá (SNIES 31)
- Ciencia Política - Sede Bogotá (SNIES 3140) *Aplica únicamente para las Sedes Amazonía, Caribe y Orinoquía*
- Ciencia Política - Sede Medellín (SNIES 16924) *Aplica únicamente para las Sedes Amazonía, Caribe y Orinoquía*
- Ciencias de la Computación - Sede Manizales (SNIES 110177) *Aplica únicamente para la Sede Orinoquía*
- Cine y Televisión - Sede Bogotá (SNIES 6) *Aplica únicamente para las Sedes Amazonía, Caribe y Orinoquía*
- Construcción- Sede Medellín (SNIES 128)
- Contaduría Pública - Sede Bogotá (SNIES 16895)
- Derecho - Sede Bogotá (SNIES 17)
- Diseño Gráfico - Sede Bogotá (SNIES 4) *Aplica únicamente para las Sedes Caribe, Orinoquía y Tumaco*
- Diseño Industrial- Sede Bogotá (SNIES 5)
- Diseño Industrial - Sede Palmira (SNIES 16903) *Aplica únicamente para la Sede Tumaco*
- Economía - Sede Bogotá (SNIES 18)
- Economía - Sede Medellín (SNIES 114)
- Enfermería - Sede Bogotá (SNIES 7)
- Estadística - Sede Bogotá (SNIES 32)
- Estadística - Sede Medellín (SNIES 16920)
- Farmacia - Sede Bogotá (SNIES 37)
- Filología e Idiomas: Inglés - Sede Bogotá (SNIES 23) *Aplica únicamente para la Sede Caribe y Tumaco*
- Física - Sede Bogotá (SNIES 33)
- Fonoaudiología - Sede Bogotá (SNIES 3102) *Aplica únicamente para las Sedes Amazonía, Caribe y Orinoquía*
- Geografía - Sede Bogotá (SNIES 3103) *Aplica únicamente para las Sedes Amazonía, Caribe y Orinoquía*
- Geología - Sede Bogotá (SNIES 34)
- Gestión Cultural y Comunicativa - Sede Manizales (SNIES 16914)
- Historia - Sede Bogotá (SNIES 21) *Aplica únicamente para las Sedes Amazonía, Caribe y Orinoquía*
- Historia - Sede Medellín (SNIES 115) *Aplica únicamente para las Sedes Amazonía, Caribe y Orinoquía*
- Ingeniería Administrativa - Sede Medellín (SNIES 125)
- Ingeniería Agrícola - Sede Bogotá (SNIES 24)
- Ingeniería Agrícola - Sede Medellín (SNIES 116)
- Ingeniería Agrícola - Sede Palmira (SNIES 144)
- Ingeniería Agroindustrial - Sede Palmira (SNIES 16904)
- Ingeniería Agronómica - Sede Bogotá (SNIES 1)
- Ingeniería Agronómica - Sede Medellín (SNIES 113)
- Ingeniería Agronómica - Sede Palmira (SNIES 3104)
- Ingeniería Ambiental - Sede Medellín (SNIES 55189)
- Ingeniería Ambiental - Sede Palmira (SNIES 16905)
- Ingeniería Biológica - Sede Medellín (SNIES 16921)
- Ingeniería Civil - Sede Bogotá (SNIES 25)
- Ingeniería Civil - Sede Manizales (SNIES 4121)
- Ingeniería Civil - Sede Medellín (SNIES 117)
- Ingeniería de Control - Sede Medellín (SNIES 16922)
- Ingeniería de Minas y Metalurgia - Sede Medellín (SNIES 118)
- Ingeniería de Petróleos - Sede Medellín (SNIES 119)
- Ingeniería de Sistemas e Informática - Sede Medellín (SNIES 16925)
- Ingeniería de Sistemas y Computación - Sede Bogotá (SNIES 26)
- Ingeniería Eléctrica - Sede Bogotá (SNIES 27)
- Ingeniería Eléctrica - Sede Manizales (SNIES 4122)
- Ingeniería Eléctrica - Sede Medellín (SNIES 120)
- Ingeniería Electrónica - Sede Bogotá (SNIES 16941)
- Ingeniería Electrónica - Sede Manizales (SNIES 4123)
- Ingeniería Física - Sede Manizales (SNIES 16915)
- Ingeniería Física - Sede Medellín (SNIES 16923)
- Ingeniería Forestal - Sede Medellín (SNIES 124)
- Ingeniería Geológica - Sede Medellín (SNIES 126)
- Ingeniería Industrial - Sede Bogotá (SNIES 16940)
- Ingeniería Industrial - Sede Manizales (SNIES 4124)
- Ingeniería Industrial - Sede Medellín (SNIES 121)
- Ingeniería Mecánica - Sede Bogotá (SNIES 28)
- Ingeniería Mecánica - Sede Medellín (SNIES 122)
- Ingeniería Mecatrónica - Sede Bogotá (SNIES 16939)
- Ingeniería Química - Sede Bogotá (SNIES 29)
- Ingeniería Química - Sede Manizales (SNIES 4125)
- Ingeniería Química - Sede Medellín (SNIES 123)
- Lingüística - Sede Bogotá (SNIES 16938)
- Matemáticas - Sede Bogotá (SNIES 35)
- Matemáticas - Sede Medellín (SNIES 129)
- Matemáticas - Sede Manizales (SNIES 16916)
- Medicina - Sede Bogotá (SNIES 9)
- Medicina Veterinaria - Sede Bogotá (SNIES 2) *Aplica únicamente para las Sedes Caribe, Orinoquía y Tumaco*
- Nutrición y Dietética - Sede Bogotá (SNIES 10)
- Odontología - Sede Bogotá (SNIES 11)
- Psicología - Sede Bogotá (SNIES 14)
- Química - Sede Bogotá (SNIES 36)
- Sociología - Sede Bogotá (SNIES 16) *Aplica únicamente para las Sedes Amazonía, Caribe y Orinoquía*
- Terapia Ocupacional - Sede Bogotá (SNIES 12) *Aplica únicamente para las Sedes Caribe, Orinoquía y Tumaco*
- Trabajo Social - Sede Bogotá (SNIES 15)
- Zootecnia - Sede Bogotá (SNIES 3) *Aplica únicamente para las Sedes Amazonía, Caribe y Orinoquía*
- Zootecnia - Sede Medellín (SNIES 16926) *Aplica únicamente para las Sedes Amazonía, Caribe y Orinoquía*
- Zootecnia - Sede Palmira (SNIES 143)
Programa de Admisión Especial con Enfoque Territorial (PAET)
Sede Manizales
- Administración de Empresas (Diurno) (SNIES 4120)
- Administración de Empresas (Nocturno) (SNIES 16911)
- Administración de Sistemas Informáticos (SNIES 16912)
- Arquitectura (SNIES 4126)
- Ciencias de la Computación (SNIES 110177)
- Ciencias Políticas (SNIES 118621)
- Estadística (SNIES 116559)
- Gestión Cultural y Comunicativa (SNIES 16914)
- Ingeniería Biológica (SNIES 116558)
- Ingeniería Civil (SNIES 4121)
- Ingeniería Eléctrica (SNIES 4122)
- Ingeniería Electrónica (SNIES 4123)
- Ingeniería Física (SNIES 16915)
- Ingeniería Industrial (SNIES 4124)
- Ingeniería Química (SNIES 4125)
- Licenciatura en Filología e Idiomas - inglés (SNIES 118622)
- Matemáticas (SNIES 16916)
Sede Medellín
- Farmacia (SNIES 118318)
- Fonoaudiología - Sede Bogotá (SNIES 3102)
- Terapia Ocupacional - Sede Bogotá (SNIES 12)
Sede Palmira
- Farmacia (SNIES 118575)
- Ingeniería Agronómica (SNIES 3104)
- Ingeniería Mecatrónica (SNIES 118299)
- Medicina Veterinaria (SNIES 118461)
- Zootecnia (SNIES 143)
Laura Rojas
Periodista y comunicadora social de la Universidad Sergio Arboleda. Experiencia en periodismo digital...