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06 oct 2026 Actualizado 15:01

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Festival de las ideas

Lo que deja el Festival de las Ideas 2026

Conozca aquí las relatorías oficiales para cada uno de los momentos clave de la sexta edición del encuentro, convocado por Prisa Media.

Festival de las Ideas 2026. | Foto: Caracol Radio

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