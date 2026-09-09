Bruselas concede a España 114,7 millones de euros en financiación de emergencia para Ceuta

CEUTA, 06/09/2026.- Vista de las tiendas de campaña y construcciones improvisadas por los migrantes asentados en la playa del Trampolín, esta mañana en Ceuta. EFE/ Reduan / Reduan

Bruselas (EFE).- La Comisión Europea (CE) concedió este miércoles 114,7 millones de euros en concepto de financiación de asistencia de emergencia para hacer frente a la crisis migratoria que sufre Ceuta tras la entrada a finales de julio de más de 80.000 migrantes desde Marruecos.

«Esta ayuda financiera se suma a la respuesta inmediata de la Comisión desde el primer día, cuando ofreció a España asistencia tanto financiera como operativa. La decisión demuestra una vez más la plena solidaridad de la Comisión con España a la hora de hacer frente a esta difícil situación», explicó el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

El montante final es la suma de 82,7 millones de euros provenientes del Fondo de Asilo, Migración e Integración, y 32 millones del Instrumento de Gestión de Fronteras y Visados.

La solicitud, elevada al Ejecutivo comunitario el pasado 24 de agosto, incluía medidas para reforzar la protección de las fronteras y las infraestructuras relacionadas con la seguridad, así como para establecer una capacidad de acogida adecuada de migrantes, incluyendo a los menores no acompañados.