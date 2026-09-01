Jurado declara culpable a Duane ‘Keffe D’ David asesinar a Tupac Shakur

Un jurado de Las Vegas (Estados Unidos) declaró culpable a Duane "Keffe D" Davis de asesinato por planear el tiroteo que acabó con la vida del rapero Tupac Shakur en 1996. (Foto: Caracol Radio / Getty)

Un jurado de Las Vegas (Estados Unidos) declaró culpable a Duane “Keffe D” Davis de asesinato en primer grado por orquestar el tiroteo desde un vehículo que acabó con la vida del rapero Tupac Shakur en 1996.

El proceso judicial queda pausa para sentencia a la espera de que el juez aplique la pena definitiva a la única persona acusada en relación a uno de los asesinatos más infames de la cultura del hip-hop en Estados Unidos.

Davis permanecerá arrestado sin derecho a fianza hasta el 13 de octubre, fecha en la que la justicia del estado de Nevada dictará su sentencia, que lo enfrenta a una pena máxima de cadena perpetua.

La familia del legendario rapero se mostró visiblemente emocionada tras escuchar el veredicto del jurado, mientras el acusado se mantuvo impasible.

El jurado inició este lunes las deliberaciones del caso tras escuchar, durante nueve días de audiencias, el testimonio de cerca de 30 testigos convocados por ambas partes para determinar la causa.

Davis, de 63 años, enfrentaba un único cargo de asesinato con arma mortal, agravado por la intención de promover, fomentar o ayudar a una organización criminal, y es la única persona que ha sido enjuiciada por la muerte del rapero.

Los argumentos de la fiscalía

El fiscal Binu Palal sostuvo ante el jurado que Davis, junto a su sobrino Orlando Anderson y el resto de su grupo, decidió ir tras Shakur luego de que Anderson protagonizara un altercado con el rapero y su entorno en el hotel MGM Grand de Las Vegas.

El fiscal también señaló a Davis como uno de los líderes de la pandilla Southside Compton Crips, una afirmación que el propio acusado negó con gestos desde la sala.

La defensa de Davis

La defensa, por su parte, encabezada por el abogado Michael Sanft, buscó desacreditar esas mismas declaraciones, argumentando que Davis ha ofrecido versiones contradictorias del tiroteo y que gran parte de su relato es, en realidad, una historia inventada.

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Sanft también cuestionó la solidez de las pruebas presentadas por la fiscalía, al señalar que no existe evidencia que confirme la presencia de Davis en Las Vegas la noche del asesinato, ni que haya certeza de que la pelea previa en el MGM Grand ocurriera tal como se describe.