Encuentran un séptimo cuerpo sin vida por enfrentamientos con explosivos en Tarazá

Tarazá. Antioquia

La confrontación entre grupos ilegales en el municipio de Tarazá se sigue agudizando, especialmente en las zonas rurales. Desde el miércoles al viernes ya son seis los cuerpos hallados sin vida en combates entre las estructuras que delinquen en la zona, como el Clan del Golfodel Clan del Golfo, además de los frentes Héroes y Mártires de Tarazá del ELN en alianza con el frente 36..

El más reciente hecho se registró en la distante vereda Bejuquillo. Desde esta zona fue trasladado por bomberos a la morgue del municipio de Tarazá un hombre con señales de haber muerto a causa de artefactos explosivos. De manera inicial, se investiga si fueron lanzados o fue por manipulación. Las heridas son amputación de extremidades inferiores, superiores y el pecho.

Las autoridades manifiestan que en ese territorio hay presencia de la subestructura Yeison Leudo Chaverra y Héroes y Mártires de Tarazá del ELN en alianza con el frente 36.

Recordemos que el miércoles otro hombre murió al manipular un explosivo en el barrio Buenos Aires del corregimiento El Doce. Luego, el jueves se conoció que cinco personas murieron por explosivos en la vereda El Piñal, también de Tarazá, con lo que ya son siete personas muertas por estos artefactos en menos de tres días lo que prende las alarmas en el territorio.