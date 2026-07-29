Diplomado de Formación de Gestores Ambientales Afrodescendientes en Cartagena

El Establecimiento Público Ambiental, EPA Cartagena, en alianza con la Asociación de Mujeres Afrocolombianas (AMUAFROC), la Universidad de Cartagena y el Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena dio inicio al Diplomado de Formación de Gestores Ambientales Afrodescendientes para la Protección y Restauración de los Ecosistemas de Manglar. Se trata de una estrategia que busca fortalecer las capacidades de las comunidades para la conservación de estos ecosistemas estratégicos.

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La iniciativa responde a la necesidad de proteger los manglares frente a distintas variables como el crecimiento urbano, la contaminación y el cambio climático, integrando el conocimiento ancestral de las comunidades afrodescendientes con herramientas técnicas y científicas que fortalezcan los procesos de restauración y gestión sostenible.

Durante el lanzamiento, Hugo Gamba, ingeniero ambiental y profesional especializado de fauna y flora del EPA Cartagena, destacó que este proceso formativo permitirá fortalecer el liderazgo ambiental de las comunidades y consolidar acciones de conservación desde los territorios.

“Con este diplomado queremos vincular dos herramientas fundamentales para la conservación y restauración de los manglares: el conocimiento ancestral de las comunidades afrodescendientes y las herramientas técnicas que les permitan fortalecer su labor. Además, buscamos resaltar la importancia ecológica de este ecosistema por su capacidad de captura de carbono, su aporte al equilibrio ecológico y a la conservación de numerosas especies, generando procesos sostenibles que perduren en el tiempo”, señaló.

El espacio reunió a líderes y lideresas afrodescendientes, pescadores, representantes de entidades públicas, academia, cooperación internacional y sector privado, quienes iniciaron este proceso con espacios académicos y de diálogo sobre la importancia de proteger uno de los ecosistemas más valiosos de Cartagena.

Los participantes resaltaron que el diplomado representa una oportunidad para fortalecer los procesos ambientales que ya se desarrollan en las comunidades.

“Para nosotros esta es una oportunidad maravillosa porque nos permitirá crecer en conocimiento para compartirlo con nuestras comunidades. Tenemos un saber ancestral muy valioso, pero también es importante fortalecerlo con herramientas técnicas. Cuando esos conocimientos se unen, podemos comprender mejor el ecosistema y desarrollar acciones más efectivas para su conservación y restauración”, expresó José Alcides Julio, representante de los pescadores.

Asimismo, como parte de la programación, los asistentes disfrutaron de la presentación cultural “Guardianes del Manglar”, realizada con el apoyo de la Fundación Canal del Dique – Compas, organización que, en articulación con el EPA Cartagena, impulsa procesos de educación ambiental con estudiantes de la Institución Educativa Fernando de la Vega, sede Almirante Padilla, y con organizaciones de pescadores de la zona de influencia de la bahía de Cartagena, fortaleciendo la apropiación comunitaria y el cuidado de los manglares

Con esta iniciativa, el EPA Cartagena reafirma su compromiso con la protección de los ecosistemas, con el fortalecimiento de las capacidades de las comunidades, promoviendo la articulación entre instituciones, academia y saberes ancestrales para garantizar la conservación de este patrimonio natural y el bienestar de las futuras generaciones.