Veolia reafirma su compromiso con el futuro del agua en Cartagena

A través de un comunicado de prensa, Veolia en Colombia reiteró su compromiso con el futuro del agua en Cartagena, señalando que “considera que el futuro de los servicios de agua y saneamiento de Cartagena debe definirse de manera responsable, con rigor técnico y respetando plenamente los marcos institucionales. Esta decisión impacta a más de un millón de residentes, el desarrollo económico de la ciudad, la confianza de los inversionistas y la protección de los bienes públicos”.

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En el documento, la compañía precisó que “como accionista minoritario de Aguas de Cartagena, Veolia reafirma su compromiso con la continuidad, la calidad y la sostenibilidad del servicio, el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la protección de los activos de todos los accionistas. Gracias al esfuerzo de todos los accionistas de Acuacar (el Distrito, Veolia y los accionistas minoritarios privados), su administración cuenta con indicadores de desempeño reconocidos por las autoridades, incluyendo un Indicador Único Sectorial (IUS) del 94.39%, uno de los más altos de Colombia”.

De igual forma, indicaron que “consciente de los desafíos actuales derivados del crecimiento urbano, turístico, industrial y portuario de Cartagena, así como de los impactos del cambio climático, Veolia ha presentado al Distrito una propuesta técnica y financiera a largo plazo que permite la ejecución de las inversiones necesarias para fortalecer la infraestructura hídrica y la seguridad de Cartagena. Esperamos la respuesta del Distrito a esta propuesta integral”.

Frente a los recientes cuestionamientos, la entidad fue enfática: “Dicho esto, Veolia es actualmente blanco de una campaña maliciosa de desinformación sobre los servicios de Acuacar en la ciudad. Rechazamos categóricamente todas las acusaciones de mala gestión y nos negamos a servir de chivo expiatorio por los desafíos estructurales derivados del crecimiento urbano, la inversión insuficiente y la cogobernanza de Acuacar. Defenderemos enérgicamente nuestra reputación contra estos ataques coordinados, cuyo único objetivo es forzar la transferencia de las operaciones a otro proveedor”.

Asimismo, expresaron que “Veolia se compromete al diálogo, con un enfoque respetuoso y basado en hechos. Las decisiones relativas a un servicio público esencial deben fundamentarse en criterios técnicos, financieros y legales, con información verificable y pleno respeto al debido proceso y a los mecanismos legales y contractuales vigentes”.

La empresa agregó que “cualquier diferencia institucional debe resolverse a través de los canales establecidos por la ley, preservando la seguridad jurídica, la confianza en Colombia como destino de inversión y la estabilidad de los servicios públicos esenciales. Las modificaciones estructurales al funcionamiento de un servicio esencial deben analizarse con el máximo rigor técnico, ya que podrían comprometer la continuidad, la calidad y la fiabilidad del servicio, obstaculizando así la protección de los recursos públicos y los derechos de los residentes de Cartagena”.

Finalmente, el comunicado concluye recordando que “Veolia seguirá actuando con transparencia, con voluntad de dialogar y con el compromiso de colaborar con las autoridades, convencida de que Cartagena merece decisiones responsables basadas en evidencia técnica y orientadas a garantizar un servicio de agua y saneamiento fiable para todos los ciudadanos. Teniendo en cuenta que la tarea fundamental en este momento es encontrar soluciones para invertir en una infraestructura más resiliente para los ciudadanos, que a su vez impulse el desarrollo de la ciudad, cabe recordar que Cartagena ya se enfrentó a la liquidación de una empresa de servicios públicos debido a problemas de gestión. Hoy, Cartagena cuenta con el respaldo y la experiencia del líder mundial en gestión del agua, presente en 58 países y responsable del suministro de agua potable a 113 millones de personas en todo el mundo”.