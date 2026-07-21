Miguel Farias es la mente deportiva que convierte marcas en fenómenos globales

Cuando Miguel Farias habla de negocios, lo hace con el mismo vocabulario con el que un atleta describe una final: disciplina, rivales, entrenamiento, metas. No es una casualidad. A sus 38 años, este ingeniero en marketing radicado en Miami Beach ha construido una carrera de diecisiete años en la que el deporte no ha sido solo un rubro, sino una forma de pensar. “Yo gano más por la mente deportiva que traigo a los negocios, y la mente de los negocios la llevo al deporte”, resume. Esa ecuación, que suena a lema, es en realidad el hilo que cose toda su trayectoria.

La creatividad como punto de partida

La historia empieza mucho antes de los títulos. Farias se describe como un niño creativo, comunicador nato, con una facilidad temprana para persuadir y para liderar. “Siempre podía hacer que la gente me siguiera”, recuerda. Con los años entendió que todas esas habilidades sueltas —las ventas, las relaciones públicas, los eventos, la persuasión— cabían dentro de una sola disciplina.

Ese reconocimiento lo llevó a Duoc UC / Universidad Católica, donde cursó Ingeniería en Marketing (2010–2014) y, en paralelo, un grado en Administración y Dirección de Empresas (2010–2012). Más tarde afinaría su perfil con un diplomado en Gestión de Marketing Digital de IAB Spain (2015), estudios de Business English en MILA International Language Academy (2022–2024) y una certificación Google. La academia, en su caso, vino a poner nombre técnico a un talento que ya ejercía: “En esa carrera pude encontrar las maneras de mejorar las habilidades de venta, publicidad, estrategia, comercio internacional, expansión de marcas, branding, cadenas de valor. Toda la tendencia de mi gran estudio del marketing nace porque en mi creatividad encuentro el marketing y lo puedo transformar en un producto”.

Los primeros escenarios: consumo masivo, medios y videojuegos

Su recorrido profesional arranca en el consumo masivo. En Nestlé (2008–2009) se ocupó de fidelización y post-venta, construyendo bases de datos de volumen de compra y elevando la satisfacción de clientes en la zona oriente de Santiago. De allí pasó a Editorial Morante y Ortiz (2010–2011), donde vendió los primeros espacios publicitarios de la revista Somos Minería y trabajó en el crecimiento de suscriptores de un exigente segmento ABC1.

El pulso por los grandes lanzamientos lo encontró temprano: fue supervisor del lanzamiento del videojuego FIFA de EA Sports (2012), coordinando a más de veinte personas en las principales cadenas de retail, y trabajó en el área de trade de Red Bull (2012), introduciendo un nuevo formato del producto en puntos de venta estratégicos. Sumó también gestión de proyectos digitales en Acid Labs y una etapa como Key Account Manager en El Mercurio, asesorando portales web y posicionamiento en buscadores. Cada parada le dejó una pieza: consumo, medios, tecnología, deporte.

La era de las barberías: cuando el fútbol se volvió marca

Si hay un capítulo donde su instinto para “ver lo que nadie ve” se hizo visible, fue el de las barberías. En Emporio Barber Store (2015–2017) participó como socio fundador de lo que se promocionó como “la primera barbería y perfumería de Chile”, apalancando su cercanía con casas de lujo como Tommy Hilfiger, Armani, Dior o Hugo Boss. Poco después nació su proyecto más mediático: Cracks Barber Shop (2017–2020), un concepto que fusionó la estética masculina con la pasión futbolera.

El resultado fue un fenómeno. La marca tejió alianzas con Gatorade, Red Bull y ESPN; atendió y regaló a figuras como James Rodríguez, Arturo Vidal e Iván Zamorano; y llegó a un punto insólito: el canal deportivo CDF —hoy TNT Sports— compró fechas para grabar programas dentro del local, con jugadores profesionales contando sus historias. Todo ello con un crecimiento de casi 19 mil seguidores logrado de forma orgánica. En paralelo, como Strategic Marketing Manager de Sadapack Group – Elegance (2017–2018), levantó la imagen de marca superando cada objetivo trazado.

Del emprendimiento chileno a la operación en Miami

La vocación de constructor de marcas se institucionalizó en gestamarketingchile (desde 2016), su agencia enfocada en conectar el mundo offline con el digital, que ha atendido a más de cincuenta clientes de renombre en Chile y el extranjero —Tahití, Brasil, Estados Unidos y Suecia entre ellos—, con experiencia en retail, deporte, belleza, salud, moda y fotografía.

El salto a Estados Unidos llegó con Noby Group / NOBY USA LLC (desde 2021), la firma con base en Miami desde la que dirige y tributa sus operaciones comerciales, pensada como una estructura capaz de albergar múltiples marcas que buscan abrirse camino en el mercado americano. “Cuenta de empresa, historial comercial, personal americano contratado, aliados estratégicos y proveedores en USA”, enumera entre sus logros.

4on: la apuesta que se volvió récord

El proyecto que hoy lo define es 4on, marca de artículos de pádel, pickleball y tenis de la que es Director y Representante para toda América —Norte, Centro, Sur y el Caribe— desde 2022. Bajo su liderazgo, la marca se introdujo con récords de ventas y abrió más de 1000 puntos de venta desde Canadá hasta Chile, pasando por Estados Unidos, Puerto Rico, las Bahamas, las islas del Caribe, México, Centroamérica y prácticamente toda Sudamérica. El sello de prestigio: el auspicio a los números uno del mundo en el World Padel Tour y el Premier Padel.

Detrás de esa expansión hay un método. “Lo que me diferencia es que hago estudios muy profundos de las culturas donde me introduzco”, explica. “No es lo mismo como funciona México a cómo funciona Argentina, ni Panamá a cómo funciona Brasil. Voy al pulso de cada país”. Esa lectura fina del mercado, dice, es lo que le permite dirigir una operación repartida en más de 25 o 30 países.

El diferencial: audacia con los pies en la tierra

Preguntado por qué lo separa de sus colegas, Farias no titubea: “Si lo puedo resumir en una sola palabra, es que soy arriesgado. No tengo miedo a arriesgar todo si sé que tengo todas las herramientas para lograrlo”. A eso suma perseverancia, autoconfianza y una capacidad de pensar en frío en los momentos decisivos. “Pude aperturar una marca de cero a nivel mundial cuando nadie creía o tenía dudas de que existía”, afirma, y en esa frase cabe buena parte de su filosofía: el gusto por el mercado que aún no está preparado, por el producto que nadie se atreve a mover.

Su terreno favorito, confiesa, es precisamente ese: “La visión de nuevos mercados y negocios, detectar las oportunidades cuando nadie las ha visto y enfrentar todas las barreras como algo personal”. Se define como especialista en marketing integral —capaz de moverse entre las finanzas, la tecnología y la gestión de personas—, y como un empresario que hace movimientos financieros sólidos para sostener a largo plazo tanto el negocio como al equipo.

Cuando se le pide una definición personal, entrega un retrato en el que lo profesional y lo humano se mezclan: “Una persona valiente, perseverante, frontal, carismática, empática, y por sobre todo que jamás va a conocer lo que es un límite, con los pies en la tierra”. Busca más, aclara, no por el dinero —“el éxito es la consecuencia del dinero”—, sino por el placer de proyectar, de abrir mercados y de darle oportunidades a otros, “como algún día yo sentí que las necesité”.

Su especialidad última, la que da sentido a todas las demás, la enuncia casi como una declaración de principios: “Soy experto en hacerle ver a la gente que un sueño se puede convertir en un negocio, y ese negocio puede ser el sueño de muchos”.