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21 jul 2026 Actualizado 13:52

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Más de 1.200 personas privadas de la libertad participarán en los Juegos Carcelarios 2026

Evento deportivo que busca promover la convivencia, la disciplina y la integración

Juegos Carcelarios 2026 en Cartagena. // Alcaldía de Cartagena

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El Instituto Distrital de Deporte y Recreación (IDER) puso en marcha una nueva edición de los Juegos Carcelarios en Cartagena, un evento deportivo que busca promover la convivencia, la disciplina y la integración dentro de los centros penitenciarios de la ciudad.

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Las competencias se llevarán a cabo en la Cárcel de Varones San Sebastián de Ternera y en la Cárcel Distrital de Mujeres, escenarios donde cerca de 1.200 personas privadas de la libertad participarán durante las próximas semanas en disciplinas como fútbol de salón, fútbol, sóftbol, baloncesto 3x3 y juegos de mesa.

El acto de apertura contó con la presencia de directivos de los centros carcelarios, coordinadores del programa de Deporte Social Comunitario y monitores del IDER, quienes reafirmaron el compromiso institucional de llevar la oferta recreativa y deportiva a todos los sectores de la ciudad.

Con estas justas, la administración distrital le apuesta al deporte como una herramienta fundamental de transformación social, trabajo en equipo y promoción de hábitos saludables que aportan de manera positiva al proceso de resocialización de la población reclusa.

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